ستساعدك المقالة التالية: وظائف تحسين محركات البحث الساخنة: Hotels.com، TechWeb وClasses.com

هذا الأسبوع على SEJ البحث عن وظائف التسويق مجلس الإدارة، نشرت ثلاث علامات تجارية كبيرة عبر الإنترنت فرص عمل في أدوار إدارة تحسين محركات البحث (SEO) للمتخصصين في تسويق البحث وتحسين محركات البحث الذين يتطلعون إلى المضي قدمًا في دور نشر رفيع المستوى عبر الإنترنت؛ Hotels.com، وInformationWeek.com الخاص بـ TechWeb، وClasses.com.

وفيما يلي استعراض للمواقف:

مدير SEO Classmate.com :

سيقوم مدير تحسين محركات البحث (SEO) في Classmate بإدارة وتنسيق جهود تحسين محركات البحث (SEO). سيكون المرشح الناجح قادرًا على قيادة الإستراتيجية وتقديم التوصيات والمساعدة في نشر المشاريع، بما في ذلك تحليل الموقع والبيانات كما هو مطلوب. سيقوم هو أو هي بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من الشاشات الداخلية والخارجية لتحسين وضع الموقع/تصنيفه/فهرسته وتخصيصه.

يجب أن يتمتع المرشح المثالي بمعرفة عملية قوية بتكنولوجيا الويب وتقنيات تحسين محركات البحث والتسويق عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استدعاء مدير تحسين محركات البحث (SEO) لأداء أو الإشراف على كتابة النصوص والكتابة الفنية لتحسين محركات البحث. سيُطلب من المرشح تنسيق أنشطة تحسين محركات البحث (SEO) مع الوكالات الخارجية، حسب الحاجة. تعد مهارات وتقنيات الكمبيوتر والإنترنت وتحسين محركات البحث الممتازة من السمات المميزة للمرشح الناجح. يجب أن يكون مدير تحسين محركات البحث (SEO) قادرًا على أداء كل واجب أساسي للوظيفة وقبول المشاريع الخاصة التي يتم تعيينها.

مدير تحسين محركات البحث، InformationWeek.com

تبحث شبكة TechWeb Online عن مدير تحريري لتحسين محركات البحث يمكنه تطوير وتنفيذ أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للمساعدة في تسريع النمو السريع بالفعل لشبكتنا من مواقع الويب التكنولوجية.

سيعمل مدير تحرير تحسين محركات البحث (SEO) كحلقة وصل بين فرق التحرير والتسويق ومنظمة تطوير البرمجيات لدينا.

قم بتطوير برامج لتحسين وضع تحسين محركات البحث (SEO) العضوي للمحتوى التحريري الخاص بنا، بالإضافة إلى برامج التسويق عبر محركات البحث نيابة عن مؤسستنا التسويقية.

العمل بشكل تعاوني مع مؤسسة تكنولوجيا المعلومات لدينا على تنفيذ جميع هذه البرامج، مع تقديم تقارير استباقية عن أدائها.

العمل كخبير داخلي في مجموعتنا في مجال عناكب Google وخوارزميات البحث وسنقدم المشورة للمحررين بشأن أفضل ممارسات نشر تحسين محركات البحث، بالإضافة إلى طرق أخرى لزيادة ظهور مواقعهم إلى أقصى حد من خلال استراتيجيات ربط الجهات الخارجية.

مدير التسويق عبر محركات البحث، موقع Hotels.com

سيكون لدى المرشح المثالي خبرة واسعة في قيادة برنامج SEM كبير مدفوع الأجر في فئة معقدة، مع سجل حافل في قيادة التغيير ووضع الاستراتيجيات والتنفيذ الفائق الذي كان له تأثير مادي على النتيجة النهائية. سيكون لدى المرشح أيضًا خبرة فنية عميقة في توجيه حركة البحث العضوي (SEO) من جميع محركات البحث الرئيسية.

العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لمواكبة ابتكارات الفئات، وتمثيل أهداف القناة ومصالحها للشركاء الخارجيين (مثل محركات البحث والموردين) والعملاء الداخليين (مثل التمويل ومجموعات المنتجات وشركات Expedia الأخرى). يعد مدير التسويق عبر محركات البحث هو الخبير النهائي في موقع Hotels.com في جميع الأمور المتعلقة بالتسويق عبر محركات البحث.

إذا كنت تتطلع إلى شغل منصب في شركتك لتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) لديك أو فريق البحث المدفوع، فيمكنك النشر في مجلة محرك البحث خلال الأسبوعين القادمين. البحث عن مجلس وظائف التسويق مجانًا وقم بتوصيل رسالتك إلى قراءنا الذين يزيد عددهم عن 20000+ يوميًا.