ستساعدك المقالة التالية: وظائف كتابة الإعلانات المستقلة – أين أبدأ؟

إن بدء عمل مستقل يمكن أن يكون مهنة مجزية ومثيرة. يتجه العديد من الأشخاص إلى العمل الحر كبديل للوظائف التقليدية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه صعب أيضًا، خاصة أنك في البداية. على وجه الخصوص، تتضمن مهنة كتابة النصوص المستقلة بعض الاعتبارات الفريدة التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند البدء.

في هذه المقالة، سنساعدك على تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول وظائف كتابة الإعلانات المستقلة.

سنساعدك في معرفة المخاطر التي ستحتاج إلى التغلب عليها والمبلغ الذي يمكن أن تكسبه، قبل أن نقدم لك بعض الأفكار حول المكان الذي يمكنك فيه البدء في البحث عن وظائف كتابة النصوص المستقلة.

ما الذي يفعله كاتب الإعلانات بالضبط؟

لنبدأ بمناقشة ما يفعله مؤلف الإعلانات بالفعل.

تشير كتابة الإعلانات إلى عملية كتابة نص مقنع يُستخدم لتحفيز الأشخاص على اتخاذ إجراء محدد، عادةً في سياق التسويق والإعلان.

تتضمن كتابة الإعلانات مستوى عالٍ من المهارة لدى الكاتب من أجل تقديم نسخة يمكن أن تؤدي إلى البيع. وهو يختلف عن كتابة المحتوى، حيث أن كتابة المحتوى عمومًا لها هدف مفيد أو تعليمي أو ترفيهي أكثر من كونها هدفًا للمبيعات.

ومع ذلك، يحتاج كلا النوعين من المستقلين إلى أن يكونوا كتابًا أقوياء، وأن يتمتعوا بمهارات تحرير وبحث رائعة، وأن يكونوا قادرين على تقديم نسخة تلبي توقعات العميل.

مؤلفو الإعلانات مسؤولون عن العديد من أنواع النسخ، بما في ذلك:

طباعة الإعلانات

اعلانات تجارية

البودكاست والإعلانات الإذاعية

إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

خطابات المبيعات

المواقع الإلكترونية

الملصقات

وصف المنتج

أوراق بيضاء

اللوحات الإعلانية

اللافتات والمواد الإعلانية

كيف يمكن للمبتدئين البدء في كتابة الإعلانات؟

كمبتدئ، قد تتساءل كيف يمكنك البدء في بدء مسيرتك المهنية في مجال كتابة النصوص كمستقل.

الخطوة الأولى هي التأكد من أنك تعرف العملاء الذين تريد استهدافهم ونوع مؤلف الإعلانات الذي تريد أن تكونه. هناك العديد من الأنواع المختلفة من مؤلفي النصوص الذين لديهم تخصصات مختلفة، لذا فكر في ما تجيد القيام به، سواء كان ذلك الإعلانات الاجتماعية أو الحملات المطبوعة أو النصوص البرمجية للإعلانات التجارية.

سيساعدك ذلك على إنشاء فارق بينك وبين المستقلين الآخرين.

يمكنك أيضًا اختيار حجم صناعة أو شركة معينة للمساعدة في إنشاء جوهر تستهدفه.

يساعدك هذا على أن تصبح على دراية كبيرة بمجال واحد، مما يجعلك خيارًا رائعًا للشركات التي تعمل في هذا المجال.

على سبيل المثال، إذا كنت متخصصًا في بيع الملابس الرياضية بالتجزئة، فسوف تكتسب رؤى ومعرفة بالصناعة تجعلك أكثر ملاءمة لتلك الأنواع من الشركات، بدلاً من أن تكون محترفًا في جميع المهن.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تحديد المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل خدماتك.

قد يكون التسعير صعبًا بالنسبة للعاملين المستقلين، لكن قم ببعض الأبحاث حول ما يتقاضاه مؤلفو النصوص في منطقتك وما هو المعدل المقبول لمستوى خبرتك.

ستحتاج أيضًا إلى إنشاء محفظة يمكن لعملائك المحتملين الاطلاع عليها لفهم أسلوبك.

الخطوة الأخيرة هي العثور على وظائف كتابة الإعلانات المستقلة.

يمكنك الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وأحداث التواصل والإحالات والشبكة المهنية الخاصة بك للبدء في بناء قاعدة عملائك.

سيكون العثور على الوظائف المناسبة أمرًا أساسيًا لبناء علامتك التجارية وكسب المال.

هل يمكنني أن أكون كاتب إعلانات بدون خبرة؟

أحد الأسئلة التي يطرحها المبتدئون هو ما إذا كان بإمكانك أن تصبح مؤلف إعلانات دون أي خبرة سابقة. الإجابة القصيرة هي نعم.

الإجابة الأطول هي نعم، لكن الأمر سيستغرق الكثير من العمل. يريد العملاء أن يعرفوا أن لديك خبرة، خاصة إذا كنت تريد تحصيل مبالغ أعلى بالدولار.

إذا لم تكن لديك الخبرة حاليًا، فستحتاج إلى الحصول على بعض منها.

تُعد إعلانات الوظائف عبر الإنترنت مكانًا رائعًا للبدء في إنشاء محفظة أعمال.

لن تكون هذه وظائف عالية الأجر أو متكررة، ولكنها ستسمح لك بممارسة مهاراتك في كتابة الإعلانات والبدء في الحصول على بعض العينات من عملك.

يجب عليك أيضًا قضاء بعض الوقت في القراءة والبحث عن أفضل التقنيات والممارسات لتصبح كاتب إعلانات عظيمًا.

يعد الحصول على المعلومات طريقة رائعة للتدرب على بناء مهاراتك، حتى تتمكن من البدء في البحث عن وظائف أفضل في مجال كتابة الإعلانات المستقلة.

لماذا يفشل مؤلفو الإعلانات؟

ليس كل مؤلفي النصوص يجدون النجاح. هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك. الأول هو أن مهاراتك في الكتابة ليست بالمستوى المطلوب.

تعد كتابة الإعلانات مجالًا تنافسيًا للغاية، لذا يجب أن تتمتع بمهارات كتابة عالية المستوى. بدونهم، قد يكون من الصعب مواكبة المستقلين الآخرين.

يجب أن يكون مؤلفو الإعلانات قادرين على زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات في الشركات.

على عكس كتاب المحتوى، الذين لا تربط نسختهم دائمًا بأرقام المبيعات، يحتاج مؤلفو النصوص إلى تقديم نسخة مقنعة ومقنعة.

هذه ليست مهارة يمتلكها الجميع، مما قد يؤدي ببعض مؤلفي النصوص إلى عدم تلبية ما يبحث عنه العملاء.

ما هو المبلغ الذي يجنيه كاتب الإعلانات المستقل؟

إن مقدار المال الذي يمكنك كسبه كمستقل هو أمر متروك لك حقًا.

ليس هناك حد فعليًا لما يمكن أن تكسبه، ولكن الأمر متروك لك ومدى الجدية التي ترغب في العمل بها.

قد لا تكسب هذا القدر من المال إذا لم يكن لديك العديد من الوظائف أو لم تتمكن من العثور على عملاء.

من ناحية أخرى، إذا كان بإمكانك بناء قاعدة عملائك وتصبح اسمًا معروفًا في مجال عملك، فمن المحتمل أن تكسب مئات الآلاف.

ال متوسط ​​الدخل مؤلف الإعلانات حوالي 57000 دولار سنويًا.

ومع ذلك، هناك أيضًا اعتبارات يجب أخذها في الاعتبار بشأن كونك مؤلف إعلانات مستقلًا بدلاً من مؤلف إعلانات داخلي.

قد يُعرض على مؤلفي النصوص الداخليين راتبًا أعلى مما قد تكسبه عندما تبدأ كموظف مستقل.

ومع ذلك، فإن العمل داخل الشركة يحد أيضًا مما يمكنك كسبه.

من أجل زيادة أرباحك، ستحتاج إلى انتظار الزيادة والتفاوض مع مديرك.

باعتبارك مستقلًا، يمكنك البحث باستمرار عن عملاء جدد وعمل إضافي للمساعدة في زيادة أرباحك الشهرية أو الأسبوعية. يمكنك أيضًا تحديد الأسعار الخاصة بك ورفعها أو خفضها وفقًا لتقديرك الخاص.

هل كتابة الإعلانات صخب جانبي جيد؟

يبدأ العديد من الأشخاص حياتهم المهنية في كتابة الإعلانات المستقلة كعمل جانبي. يشير النشاط الجانبي إلى وظيفة جانبية لديك خارج مصدر دخلك الرئيسي.

قد يعني ذلك اختيار بعض وظائف كتابة الإعلانات بعد العمل أو خدمة عدد قليل من العملاء خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون لديك وقت.

هذه طريقة رائعة للبدء في بناء قاعدة عملاء دون وضع كل بيضك في سلة واحدة.

عندما تبدأ في العثور على وظائف كتابة الإعلانات المستقلة المناسبة لك، قد يكون من المفيد أن يكون لديك مصدر آخر للدخل، خاصة إذا كنت مبتدئًا وليس لديك محفظة قوية لدعمك.

بعد ذلك، عندما تبدأ في تحسين مهاراتك والعثور على المزيد من العملاء، يمكنك إما الاستمرار في كتابة النصوص كوظيفة جانبية أو جعلها مهنتك الرئيسية.

ما هي المهارات الست الأساسية لكتابة الإعلانات؟

عندما تبدأ في التفكير في مهنة كتابة الإعلانات، هناك بعض المهارات الأساسية التي يجب أن تمتلكها في حزام أدواتك.

بدون هذه المهارات الستة الأساسية في كتابة النصوص، من المحتمل أن تجد نفسك متخلفًا أو تكافح من أجل مواكبة المنافسة.

لذلك، فإن الفكرة الرائعة هي أن تبدأ رحلتك إلى كتابة الإعلانات المستقلة من خلال تقييم مدى تمتعك بهذه المهارات وممارستها إذا كنت تفتقر إلى بعض المجالات.

1. البحث

البحث هو مهارة أساسية لمؤلفي النصوص. ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على البحث عن معلومات حول المنتجات والصناعات والعملاء وأفضل الممارسات.

إن امتلاك مهارات بحثية عالية المستوى سيضمن قدرتك على تقديم نسخة رائعة للعملاء وقراءتها كما لو كنت خبيرًا، حتى لو لم تسمع عن هذا الموضوع من قبل.

2. القدرة على التكيف

مهارة أخرى مهمة هي القدرة على التكيف.

باعتبارك موظفًا مستقلاً، ستعمل مع عملاء مختلفين لديهم جميعًا أنماط وألوان ومنتجات ومتطلبات مختلفة. ستحتاج إلى تعلم كيفية التكيف وإدارة مهامك وتقييم ما هو أكثر أهمية والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لعملائك.

3. استهداف الجمهور

تدور عملية كتابة الإعلانات حول إقناع الجمهور بإجراء عملية شراء. نفس الكلمات والعبارات التي ستقنع رجلاً يبلغ من العمر 50-60 عامًا بشراء منتج ما لن تنجح مع امرأة تبلغ من العمر 18-25 عامًا.

ستحتاج إلى معرفة كيفية استهداف الجمهور ونوع النسخة التي ستجذب هذه الفئة السكانية أكثر.

4. البقاء على اطلاع

في عالم الأعمال الحديث اليوم، الأمور تتغير دائمًا.

نفس التكتيكات التي ساعدت في العثور على نسخ على الإنترنت قبل 5 سنوات، لا تعمل اليوم. ستحتاج دائمًا إلى البقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات المتغيرة والشؤون الحالية الجديدة والموضوعات القادمة.

سيساعدك هذا على أن تصبح كاتبًا أكثر استنارة بالإضافة إلى قدرتك على التحرك مع الزمن.

5. تحسين محرك البحث

يعد تحسين محركات البحث أو SEO مهارة أساسية لأي كاتب.

إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول اكتشافك عبر الإنترنت. هناك أشياء محددة يجب أن تكون موجودة في كتابتك حتى تجذب انتباه محركات البحث وتساعد نسختك على الظهور عالياً في صفحة نتائج محرك البحث.

عندما لا تكون مطلعًا على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO)، سيكون من الصعب تقديم النتائج للعملاء.

6. الكتابة القوية

المهارة الأخيرة التي يحتاجها جميع مؤلفي النصوص المستقلين هي أن يتمتعوا بمهارات كتابية قوية.

كما ذكرنا سابقًا، أسهل طريقة للفشل كمؤلف هي أن تتخلف عن موهبتك الكتابية.

لكي تصبح كاتب إعلانات، عليك إقناع الناس ببضع كلمات فقط لإجراء عملية شراء.

من الصعب تحقيق ذلك، لذا فإن صقل مهاراتك في الكتابة والسعي دائمًا للأفضل هو أمر أساسي.

كيف يجد مؤلفو الإعلانات العملاء؟

يعد العثور على العملاء جزءًا أساسيًا من كونك مؤلف إعلانات.

هناك عدد قليل من الأماكن التي يمكنك من خلالها بدء البحث للعثور على أفضل وظائف كتابة الإعلانات المستقلة.

أول مكان يجب أن تنظر إليه هو شبكتك الحالية. إذا كنت قد عملت في مجال الكتابة أو التسويق أو الإعلان، فمن المحتمل أنك قمت ببناء شبكة من الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بخدماتك أو الذين سيكونون قادرين على إعطائك الإحالة.

هذه طريقة منخفضة التكلفة للعثور على العملاء الذين يلعبون على شبكتك الحالية، حيث يمكنك العثور على قدر كبير من الدعم.

ثاني أفضل مكان للبحث فيه هو لوحات الوظائف. يعد هذا مكانًا جيدًا للبدء إذا كنت جديدًا في مجال العمل الحر أو كتابة الإعلانات.

يمكنك البدء في إنشاء سيرة ذاتية ومجموعة أعمال تسمح لك باستهداف عملاء أكبر في وقت لاحق من حياتك المهنية. تعتبر أماكن مثل Fiverr وUpwork أماكن جيدة للبدء.

أخيرًا، يمكنك التفكير في منصات العمل الحر المصممة لربط الموظفين المستقلين بالعملاء، مثل وصول الكاتب.

في WriterAccess، يمكنك إنشاء ملف تعريف، وقائمة تخصصاتك، وتحميل محفظتك، والبدء في البحث عن وظائف كتابة الإعلانات المستقلة.

لدينا شبكة تضم آلاف العملاء الذين يبحثون عن أفضل مؤلفي النصوص، ويمكنك الانضمام مجانًا.

يتم إحتوائه

أن تصبح كاتب إعلانات مستقلًا هي مهنة رائعة للأشخاص الذين لديهم مهارة في الكتابة المقنعة.

إذا كنت قد فكرت في العثور على وظائف كتابة النصوص المستقلة، فإن WriterAccess هو مكان رائع للبدء.

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