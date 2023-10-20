ستساعدك المقالة التالية: وظيفة ساخنة في المستقبل؟ منشئو الروابط بدوام كامل

لدى إريك وارد في Search Engine Land مقالة رائعة حول ما يجعل منشئ الروابط المثالي. ويبقى السؤال، هل ستصبح هذه واحدة من تلك الوظائف الساخنة التي يرغب الجميع في شغلها ولكن القليل منهم يستطيعون القيام بها؟ أو يمكن لعدد كاف من الناس أن يتعلموا؟ هل يجب أن تكون موجهًا تقنيًا أم مبدعًا أم كليهما؟ ليوناردو دا فينشي من التدوين؟

يقول إريك أن أفضل منشئي الروابط/معلني المحتوى لديهم خصائص معينة. أنا ألخص ذلك: لقد عملوا في مجال الأعمال وربما في بيئة أكاديمية، ولديهم فضول فكري، والأهم من ذلك كله، شغف. وهناك المزيد، وأحثك على قراءة مقالته.

الآن، لم أقم ببناء الروابط بأي حال من الأحوال طوال المدة التي فعلها، ولكنني قمت ببعض العمل المكثف في العام الماضي. فيما يلي بعض السمات التي أجد أن منشئ الروابط يحتاجها (على الرغم من وجود تداخل):

عاطفة. مهم للغاية. معظم المدونين الذين قمت بتعيينهم/عملت معهم إما لا يريدون إنشاء الروابط أو لا يرغبون في التعلم أو لا يستطيعون التعلم. أو ربما لم يفهموا الهدف بعد. يفهم حقًا الغرض من بناء الروابط. يمتلك أو يمكنه بناء مجموعة من التقنيات المختلفة لبناء الروابط. يعتقد أن بناء الروابط هو جهد طويل الأمد. Linkbaits ليست كافية – ولكن هذا مجرد رأيي. هو المنتهية ولايته. حتى الانطوائيون يمكنهم بناء الروابط، لكن الخروج من الصدفة يساعد بشكل كبير. على الرغم من أن إنشاء حساب قوي على وسائل التواصل الاجتماعي ليس ضروريًا تمامًا، إلا أنه يساعد أيضًا. لديه قدرات إبداعية بالإضافة إلى فهم تقني للتدوين، وما إلى ذلك، أو قادر على التعلم. أعني بهذا أن لديه إحساسًا بالجوانب الإبداعية للغة المكتوبة، مثل إنتاج نص أساسي يبدو طبيعيًا مع فهم كتابة النصوص التقنية، وبعض تحسين محركات البحث، وما إلى ذلك. القدرة على رواية القصص. وهذا يسير جنبا إلى جنب مع النقطة السابقة. كانت أسوأ الروابط التي قمت بها هي تلك التي قمت بها في وقت مبكر، حيث كنت متحمسًا جدًا في الارتباط. لقد أضافت أفضل أعمالي (الأكثر شعبية) القليل من الفكاهة واستخدمت النكتة الفعلية وخطافات سرد القصص التي التقطتها عندما أمضيت عامًا أتضور جوعًا وأكتب روايات قصيرة في الغالب. إذا نظرنا إلى الماضي، فقد كانت إضافة مهارة جديرة بالاهتمام، على الرغم من أن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى اكتسابها بنفس الطريقة. إسناد الذكاء إلى القارئ.

أعتقد، وأنا متأكد من أن الآخرين يعتقدون ذلك أيضًا، أن بناء الروابط سيصبح وظيفة بدوام كامل عاجلاً وليس آجلاً. هل هي مهارة يمكن اكتسابها؟ أنا أعتقد هذا. هل من السهل القيام بذلك؟ ربما يعتمد ذلك على رغبتك وشغفك. هل يجب أن تكون جزءًا من موقع التدوين أم يمكن أن تكون منفصلة؟ أنا أقول التكامل.

أفكار؟ ما هي الخصائص التي تعتقد أنه يجب أن يتمتع بها منشئ الروابط، وهل تعتقد أن هذا سيصبح وظيفة بدوام كامل في المستقبل؟