ستساعدك المقالة التالية: وكالة التسويق الداخلي | شريك HubSpot الماسي

الإستراتيجية قبل التكتيك

بغض النظر عما نوصي به، فإننا نبدأ بالاستراتيجية. نحن بحاجة إلى ملف تعريف مفصل للأشخاص المستهدفين. نحن بحاجة إلى أن نعرف بالضبط كيفية تغيير الوضع الراهن، والتواصل معهم عاطفيًا، وإشراكهم في شركتك. نحن بحاجة إلى معرفة ما الذي يجعلك مميزًا. معًا، هذا يشكل قصتك.

بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى معرفة أهدافك ونتائج الأعمال التي تتوقعها للتأكد من أن خطتنا تتوافق معها تمامًا. ثم يمكننا أن نبدأ العمل على التكتيكات. يتم تسليط الضوء على بعض هذه التكتيكات أدناه.

تصميم الموقع وتحسينه



ابدأ في جذب العملاء المحتملين وتحويل العملاء على الفور باستخدام موقع ويب مصمم لتمييزك عن المنافسة وتوجيه العملاء المحتملين خلال رحلة المشتري. يتعلم أكثر

تسويق المحتوى



يمكنك إنشاء عملاء محتملين جدد وتحويل هؤلاء العملاء المحتملين إلى عملاء من خلال محتوى تعليمي جذاب يتم تقديمه في سياق مثالي لرحلة المشتري الخاصة بهم. المحتوى الذي يساعد العملاء المحتملين على الشعور بالأمان ويجعلهم يتعرفون على شركتك ويعجبون بها ويثقون بها – هذا هو المحتوى الذي يؤدي إلى النتائج. يتعلم أكثر

تحسين محرك البحث



يمكنك جذب حركة مرور مفيدة إلى موقعك والتفاعل مع المزيد من العملاء المحتملين الذين يبحثون عن الحلول التي تقدمها من خلال إستراتيجيات تحسين محركات البحث الشاملة على الصفحة وخارجها. يتعلم أكثر

التسويق عبر البريد الإلكتروني ورعاية العملاء المحتملين



رعاية العملاء المحتملين من خلال رحلة المشتري وإشراك العملاء الحاليين من خلال حملات التسويق الإستراتيجية عبر البريد الإلكتروني التي تزيد من اهتمامهم بالمحتوى والخدمات الخاصة بك. يتعلم أكثر

تسويق الفيديو



يمكنك الوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز قدرتك على التواصل مع العملاء المحتملين والعملاء باستخدام الفيديو الجذاب، وهو أمر ضروري للتسويق الحديث. يتعلم أكثر

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية



قم بتوسيع نطاق وصولك وزيادة التفاعل مع أولئك الذين عبروا عن اهتمامهم بعملك من خلال استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفة التي تلبي جمهورك أينما كان. يتعلم أكثر

التسويق التحادثي والدردشة



الأشخاص موجودون على موقع الويب الخاص بك الآن ويريدون التحدث إليك. قم بتشغيل أدوات الدردشة واسمح لهم بالتحدث معك متى وكيف يريدون. استخدم أداة الدردشة للإجابة على أسئلتهم ومساعدتهم في العثور على المحتوى وعرض صفحات الموقع المهمة. ثم قم بتوجيه هذه المحادثات مباشرة إلى المبيعات وإغلاق المزيد من العملاء الجدد بشكل أسرع. يتعلم أكثر

HubSpot للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء



ولدت HubSpot من حركة التسويق الداخلي منذ 10 سنوات. نحن نساعدك على الاستفادة من التكنولوجيا في جميع أساليب التسويق الداخلي الخاصة بك حتى تتمكن من تحقيق نتائج من جهودك التسويقية. يتعلم أكثر