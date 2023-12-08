وكالة التسويق الرقمي الرائدة في السلطة الفلسطينية في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: وكالة التسويق الرقمي الرائدة في السلطة الفلسطينية في عام 2021

عملاء Square 2 يحبون وكالتهم ويحبون إخبار الجميع بها

نتحدث إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين أحرقتهم وكالات التسويق. لسوء الحظ، لا توجد مؤهلات أو شهادات أو تراخيص لوكالات التسويق الرقمي. ولكن هناك مراجعات وشهادات العملاء التي يجب عليك استخدامها عند البحث عن وكالة تسويق رقمي لمساعدة شركتك على النمو.

أحد المواقع التي تعمل كمصدر للحقيقة من خلال جمع المراجعات ومشاركتها بشكل عام هو التشبث.

في كل عام، تقوم Clutch بجمع المراجعات من العملاء الفعليين الذين عملوا مع الوكالات الرقمية، وبناءً على تلك المراجعات، يتم التعرف على الوكالات الموجودة في أعلى القائمة. نحن فخورون بأننا كسبنا ثقة عملائنا ودعمهم لحصولنا على لقب واحد منهم أفضل الوكالات الرقمية في Clutch في عام 2021 وهي وكالة الإستراتيجية الرقمية الأعلى أداءً في ولاية بنسلفانيا.

هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تعترف فيها Clutch بـ Square 2، ويسعدنا أن عملاءنا يتحدثون بصوت عالٍ حول مناصرتهم لوكالتنا وفريقنا وعملنا.

إعطاء وزن أكبر لهذه الجائزة، هو القابض منصة الأعمال مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتطوير وخدمات الأعمال والصناعات التسويقية.

بالنسبة لجميع الجوائز التي حصلوا عليها، يمر فريق Clutch بعملية تقييم واسعة النطاق لتحديد القادة من مواقع مختلفة.

يعد الدفاع عن العملاء استراتيجية تسويق رقمية أساسية في عام 2021. نحن نعمل بانتظام مع عملائنا لتنشيط عملائهم حتى يساعدوا في رواية قصصهم لأشخاص وشركات أخرى مثلهم تمامًا.

تساعد استراتيجية التسويق الدعائية هذه على صب الزيت على نار التسويق، مما يؤدي إلى تسريع قدرتنا على جذب العملاء المحتملين وفرص المبيعات والعملاء الجدد لعملائنا.

يقول مايك ليبرمان، الرئيس التنفيذي وكبير علماء الإيرادات في Square 2: “يتعلق الأمر كله بعملائنا، وكيفية عملنا معهم والاستراتيجيات والتكتيكات والتكنولوجيا التي نستخدمها لمساعدتهم على تنمية شركاتهم”.

“يبذل فريقنا قصارى جهده لجعل عملائنا يحبون وكالتهم. إذا لم يكن لدينا شغف لمساعدة عملائنا، لما تم الاعتراف بنا من قبل Clutch. شكرًا لعملائنا وأعضاء فريقنا وجميع أصحاب المصلحة لدينا.”

أحد أسباب حصولنا على الكثير من إحالات العملاء والمراجعات عبر الإنترنت هو برنامج المشاركة السريعة الخاص بنا.

يتيح لنا هذا البرنامج الفريد تعيين فريق متخصص من الأشخاص الذين العمل مع عميل واحد فقط في كل مرة. وهذا يمكّنهم من تحقيق كفاءة عالية وإنجاز ستة أشهر من العمل في 30 يومًا فقط.

لمعرفة المزيد حول المشاركة السريعة ومعرفة ما إذا كانت شركتك مناسبة أم لا، استمع إلى عدد قليل من العملاء الذين يحبون وكالتهم وهم يتحدثون عن تجاربهم.

نريد أن نشارك هذا الاعتراف مع جميع عملائنا. نحن نقف فخورين اليوم بفضل ثقتهم ودعمهم، وخاصة أولئك الذين راجعونا على Clutch. نحن جميعًا في Square 2 نتطلع إلى رؤية المزيد من الإنجازات مع كل واحد منكم!

لمزيد من المعلومات حول كيف يمكننا مساعدتك في تنمية شركتك، انقر هنا لتحديد موعد لمحادثة مدتها 30 دقيقة مع أحد شركائنا المؤسسين.