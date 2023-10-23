ستساعدك المقالة التالية: ياهو، إم إس إن، اسأل جيفز وتكهنات اندماج إم تي في

ياهو، إم إس إن، اسأل جيفز وتكهنات اندماج إم تي في

افتتح العام بعنصرين رئيسيين يتعلقان بشركة Yahoo. الأولى تتعلق بشركة مايكروسوفت، والثانية بقناة MTV. ال لاتايمزنعم، نفس المنشور الذي بدأ بداية خاطئة بشأن شائعات أجهزة كمبيوتر Google، يفيد بأن Microsoft قدمت عرضًا لشراء Yahoo مقابل 80 إلى 90 مليار دولار. وهذا شيء آخر ربما لم يحدث أبدًا. على الرغم من أن هذه الشائعات غير محتملة إلى حد كبير، إلا أنها تسلط الضوء على مشكلة معينة تشترك فيها كل من ياهو ومايكروسوفت، فهم يريدون نفس الأشياء ولكن هناك تهديد مشترك يقف في الطريق، ألا وهو جوجل.

تحاول شركة ياهو أن تصبح المزود الرئيسي للترفيه عبر الإنترنت، وهي شبكة فوقية تتفوق على البث عبر الأقمار الصناعية من حيث النطاق والاختيار. يشاع أن شركة Yahoo مهتمة بشراء شركة Viacom، المالكة لقناة MTV وعدد من منشئي محتوى الوسائط الرئيسية الآخرين. وإلى جانب شراكاتها مع شركات الموسيقى، وشبكات التلفزيون الأخرى، وموزعي الأفلام، فإن شراء شركة Viacom من شأنه أن يضع ياهو خارج نطاق Google وMicrosoft في مجال الترفيه المنزلي الرقمي.

تريد Microsoft أن تظل أكبر شيء على الإطلاق وأن تفعل ذلك؛ يجب أن يظل نظام التشغيل المفضل في عالم سريع التغير. إن البقاء في المركز الأول يعني تزويد المستهلكين بما يحتاجون إليه، وهو أمر يكاد يكون كل من Google وYahoo قادرين على القيام به بمفردهما ولكن ليس تمامًا.

الجزء الواضح من التكهنات، بصرف النظر عن الافتراض الخاطئ بأنهم قد يشترون شركة Yahoo، هو عرض للمشاركة مع Barry Diller في Ask Jeeves. ومن تلقاء نفسها، لم تتمكن شركة Diller’s IAC حتى الآن من الاستفادة من إمكانات رابع أكثر محركات البحث شعبية، وقد يمتلك AdCenter التابع لـ MSN التكنولوجيا والنفوذ الذي يحتاجان إليه حتى على أمل التنافس ضد Google.

جيم هيدجر، كاتب أخبار محرك البحث – جيم هيدجر كاتب ومتحدث وخبير في التسويق عبر محركات البحث يعمل لدى موضع محرك البحث StepForth في فيكتوريا قبل الميلاد. لقد عمل كمسؤول تحسين محركات البحث لأكثر من 5 سنوات ويرحب بفرصة مشاركة خبرته من خلال المقابلات والمقالات والمحاضرات.