ستساعدك المقالة التالية: ياهو! إطلاق Yahoo Search Builder

ياهو! إطلاق Yahoo Search Builder

اليوم في Search Engine Strategies، أعلن تيم ماير من Yahoo عن إطلاق Yahoo Search Builder، وهو تطبيق مدعوم من وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن لأعضاء Yahoo إنشاء محرك بحث مستهدف خاص بهم. وبالإضافة إلى لوحة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ MyWeb وDel.icio.us وFlickr، تستفيد Yahoo من ميل مستخدميها للوصول إلى أصدقائهم وأفراد أسرهم وزملائهم ومشاركة معارفهم الإنسانية.

تستفيد رؤية بحث Yahoo من خبرة الأشخاص العاديين، المستخدمين الذين حددوا مسار حياتهم الخاص وهم أكثر من منفتحين لمشاركة المعلومات التي يجدونها في الطريق. بالإضافة إلى إشارات MyWeb ومشاركة معلومات المجتمع، من المتوقع أن يكون Yahoo Search Builder بمثابة نقطة انطلاق لبناء المحتوى العام الاجتماعي المخصص في Yahoo، وهو الإصدار العالمي الحقيقي من 2.0.

المزيد من مدونة بحث Yahoo:

مع ياهو! منشئ البحث يمكنك إنشاء محرك بحث ويب مخصص عن طريق تحديد مجموعة من المواقع الموثوقة للبحث فيها أو يمكنك ضبط خوارزمية البحث حسب الموضوع الذي تختاره. بالإضافة إلى بحث الويب، يتضمن Search Builder البحث في الموقع والبحث في الأخبار.

ثم قم بإنشاء الكود الذي ستحتاجه لإضافة محرك البحث الخاص بك إلى موقعك. يمكنك أيضًا التحكم في شكل ومظهر مربع البحث وصفحة نتائج البحث. هاهو! محرك بحث فوري!