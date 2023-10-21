ستساعدك المقالة التالية: ياهو التسوق يحتاج إلى عملية تجميل

بعد ياهو! لقد أظهروا لي موقعهم الجديد لموسم العطلات، وقد شعرت بالإحباط الشديد. كيف يمكن لشركة ياهو! التسوق لا يقدم شيئا جريئا بشكل لا يصدق لقضاء العطلات؟ ولسوء الحظ لم أتمكن حتى من التعبير بشكل صحيح عن خيبة أملي. أعلم أن كريس ومات (وهيلي) أرادا خنقي بعد ظهر ذلك اليوم…

ما أريد أن أفعله في هذا المنشور هو إلقاء المزيد من الضوء على ما أحبه وما لا يعجبني في Yahoo! التسوق.

-أعظم الإمكانات لياهو! التسوق هو القدرة على الاستفادة من Yahoo! يبحث. وفي الوقت الحالي، لا تستغل الشركة هذه الفرصة المذهلة بقدر ما تستطيع. أنا متأكد من ياهو! يتم تشغيل اختصارات البحث عن المنتجات في عدد كبير جدًا من عمليات البحث، ولكن هناك العديد من الكلمات الرئيسية التي يجب استهدافها. أوصي بشدة باستخدام Yahoo! ما عليك سوى إلقاء نظرة على التسوق، فقط قم بإلقاء نظرة على كل قميص “Wow Gift” المدرج على موقعه وتأكد من تشغيل الاختصارات (تلميح: انظر إلى قسم الملابس… يبدو الأمر كما لو أنك تخطيت مباشرة إلى ألعاب الفيديو). تأكد أيضًا من أنك تستهدف صيغتي المفرد والجمع للكلمات. بحث عن وشاح الكشمير تم تشغيل الاختصار، لكن الأوشحة الكشميرية لم تفعل ذلك. سوار الكفة الذهب يؤدي إلى تشغيل الاختصار، ولكن الأساور الذهبية لا تفعل ذلك.

أحب فكرة الاختصار “الرخيص” (أحذية رخيصة, فساتين رخيصة, الجينز الرخيص, أجهزة كمبيوتر رخيصة, أكياس رخيصة، وما إلى ذلك)، ولكن مصطلحات البحث هذه لا تحصل على هذا العدد الكبير من الزيارات (على الأقل وفقًا لموقع المخزون.overture.com). تأكد من استهداف مصطلحات العطلات… “هدية عيد الميلاد”، أو “هدية عيد الحانوكا”، أو “هدية لصديقتك” (التي تنتقل إلى صفحة الباحث عن الهدايا القديمة) والعديد من المنتجات ذات العلامات التجارية (على افتراض أنها مسموح بها).

-أنا أحب ذلك ياهو! التسوق يجلب المدونات (سياقًا!) وياهو! الإجابات (يا لها من قصة نجاح مذهلة!) والكوبونات/الصفقات والمراجعات والأدلة وما إلى ذلك، لكني لا أحب الطريقة التي قام بها الموقع بدمج هذه الموارد. إما أنك تقوم بدمجهم بشكل أكثر من اللازم أو لا يكفي. لقد تم تجميعها معًا فقط:

وهذا أفضل 10 هدايا رائعة للرياضة والأنشطة الخارجية تحتوي الوحدة فقط على زر مقارنة الأسعار بجوار الصورة والوصف.

إذا قمت بالنقر فوق، فسترى الكوبونات والتقييمات والمراجعات والإجابات. يمكن دمج هذه الموارد المذهلة بشكل أفضل في صفحة المستوى الأعلى (على الأقل تحتوي على مراجعات). ياهو! التكنولوجيا (مشهد رائع مدعوم من Yahoo! Web Services) جلبت “قراءة المراجعات” و”رؤية المزيد من مشغلات MP3″. أتفهم أنك لا ترغب في إغراق المستخدم بالعديد من الخيارات، ولكن إذا قلت إن المحتوى والمجتمع هما من مجالات التركيز الرئيسية لديك، فاستفد من أصولك.

هذا الصفحة الرئيسية للمنزل والحديقة يحتوي على منتجات شائعة، وخيارات تحسين، وإعلانات رسومية، وقائمة اختيار من Target (لست متأكدًا مما إذا كانت مدعومة)، والمزيد من الإعلانات الرسومية (من Target)، وقليلًا من المقالات الافتتاحية من MightyGoods حول Denyse Schmidt Quilts (التي يجب أن ترتبط تمامًا بالمزيد من الأشياء الرائعة المحتوى التحريري، وليس فقط لقائمة المنتجات)، ووحدة هدايا العطلات، ووحدة الكوبونات والصفقات الشائعة، ووحدة إجابات Yahoo، والروابط الدعائية لـ YSM. قف! أنا أحب الكثير من الوحدات والمحتوى، لكنه ساحق.

أحد عمليات التكامل التي أعجبني حقًا هو Buzz: أفضل الممثلين الذين يبحثون في موقعك فئة الأفلام، ولكن مرة أخرى، يتعين على المستخدم التمرير والتمرير أكثر لرؤية وحدة القسائم أو وحدة الإجابات.

– عدم تشتيت المستخدم في صفحة مقارنة الأسعار بالإعلانات المزعجة. لا أعرف ما الذي كنت تفكر فيه عند وضع ناطحة سحاب مقاس 125 × 600 في قوائم مقارنة الأسعار. نعم، أصبحت قوائم الدفع لكل نقرة (PPC) من YSM والإعلانات الرسومية أعلى أو أسفل القوائم قياسية الآن، ولكن ماذا تفعل بوضع إعلان تلفزيون Sony Brivia LCD بجوار قوائم مقارنة الأسعار الخاصة بي مباشرةً؟ Apple ايبود نانو 2 جيجا فضي؟ أتفهم أنك تجني أموالًا جيدة من الإعلانات الرسومية، ولكن إذا كان هدفك هو مساعدة المستخدم على “العثور على المنتج المناسب بالسعر المناسب”، فيجب عليك توضيح الأمر.

– لقد تحدثت كثيرًا عن الملاءمة والشمولية خلال محادثتنا وأنه تم إجراء الكثير من التحسينات خلف الكواليس. لكنني ما زلت في حيرة من أمري بشأن كيفية ظهور الأفلام المثيرة الصينية (1997) وToo Hot for Hell فوق بعض الأفلام الرائجة عند البحث عن “أفلام” (يحدث البحث عن “DVD” لإظهار ما أعتبره نتائج أكثر صلة ). أو كيف أن Fight Club هو الفيلم رقم 2 في قسم الكوميديا. متحمس لبث تلك الأغنية مباشرة بعد السيدة Doubtfire للحصول على بعض الضحكات الجيدة!

وما الأمر مع البحث عن تي إم إكس إلمو. أتوقع المزيد من التطبيع. أعلم أن هذا صعب حقًا عندما تقوم بالزحف والتعامل مع خلاصات البيانات، ولكن النتائج تكون فوضوية (مُسوية/غير مُطبيعة)، فأنت تُدرج نفس Y! المزادات عدة مرات، وانتهت صلاحية عدد من مزادات موقع إيباي.

على الرغم من أنني يجب أن أقول الخاص بك خيارات التصفية للملابس أمر مثير للإعجاب حقا.

-إذا كنت تركز على تجربة المستخدم، فيجب أن يكون الزر “التالي” (لرؤية القوائم العشرة التالية) في أسفل القائمة، وليس بعد 5 قوائم مدعومة.

-عليك أن ترش قليلا فرحة العيد خلال نتائج البحث العادية وصفحات التصفح. لديك قسم هدايا قوي، والآن دع الناس يعرفون عنه (الوحدات الصغيرة ليست بارزة بما فيه الكفاية).

-أنا شخصياً لا أعتقد أن الناس يتفاعلون كثيرًا مع أدلة الشراء، ولكن بما أنك سلطت الضوء عليها كجزء من إعادة التصميم، فلماذا يتم دفنها في أسفل الصفحة لعمليات البحث؟ لقد بحثت عن المساعد الرقمي الشخصي والكمبيوتر المحمول والكاميرا الرقمية ووجدت موقع Yahoo! وأدلة الشراء لتقارير المستهلك في الجانب الأيسر السفلي من النتائج. إذا قام شخص ما بالبحث عن Blackberry 8700c أو lenovo t43، فلا بأس بذلك، ولكن بالنسبة لهذه المصطلحات العامة، أود أن أقترح إزالة القوائم الأربع التي ترعاها YSM (أو على الأقل خفض عدد القوائم) ووضع روابط لأدلة الشراء.

لذا فإنني أشعر بألم في مؤخرتي في هذه المرحلة، وأنا أعلم ذلك. وفي نهاية اليوم، كنت أتوقع المزيد…أنت ياهو!. حتى لو لم أحصل على تجربة الويب 2.0 (تخطيط وتصميم أكثر أناقة)، ​​كنت أتوقع على الأقل بعض التحسن الملحوظ في قوائم البحث. شكرًا لك على التخلص من لافتة الإعلان وأزرار الفئات (الذكية)، ولكن ما الأمر مع النتائج الـ 4 المدعومة في أعلى الصفحة والنتائج الـ 5 المدعومة في أسفل الصفحة (قبل زر “التالي”)؟ لقد وبخت موقع Shopping.com لأنه دفع قوائم محرك مقارنة التسوق الخاصة به إلى أسفل الجزء المرئي من الصفحة… وبينما كانت القائمة الأولى لـ Yahoo! نتائج التسوق في أعلى الصفحة، ولا يزال هناك مجال للتحسين. أنا أعرف ياهو! يجب أن تظهر نموًا في أعمال القوائم المدعومة الخاصة بها، لكني أكره رؤية Yahoo! إرسال المنتج وياهو! التسوق كأطفال قبيحين.

لذا ستعود إليّ وتعرض نموًا بنسبة 30%+ لشركة Yahoo! التسوق. ستخبرني أن الأشخاص يقومون بحفظ المنتجات في قوائمهم. سوف تعود إليّ وتقول إنني أتناقض مع نفسي – أريد المزيد من التكامل واندماجًا أقل. ستقول إنني فاتني 27 شيئًا رائعًا يحدث مع Yahoo! التسوق.

سأقول أنه من الرائع أن تكون متوافقًا مع تقديرات الصناعة، لكن لماذا لم تضرب الجوارب على الجميع؟ سأسأل ما إذا كان الأشخاص قد تفاعلوا مع قوائمهم (في الوقت الحالي يتم إرسال المستخدمين إلى صفحة أخرى بدلاً من وجود قائمتهم دائمًا). سأعترف بأنني أتناقض مع نفسي (ولست خبيرًا في واجهة المستخدم)، ولكن ألا ينبغي أن يكون هناك موضوع أكثر اتساقًا لسهولة الاستخدام في جميع أنحاء الموقع. سأقول أنني لم أفوّت الأشياء الرائعة – أحب القسائم والصفقات، وتكامل المدونة، وتكامل الإجابات – ولكن العرض العام لهذه الأجزاء ضعيف. وهذا ما يحبطني.