ستساعدك المقالة التالية: ياهو الذهاب هو الذهاب

ياهو الذهاب هو الذهاب

من ياهو التاليعلمت أن Yahoo TV (شبه) جاهز للعمل (لا يزال في مرحلة تجريبية). المزيد من الموقع:

“الآن يمكنك أن تأخذ ياهو! قم بإزالة جهاز الكمبيوتر الخاص بك ووضعه في غرفة المعيشة الخاصة بك ليراها الجميع. شاهد الصور وابحث عن مقاطع الفيديو وشاهد مقاطع دعائية للأفلام على جهاز التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك مسجل الفيديو الرقمي (DVR) الخاص بك تسجيل ومشاهدة برامجك المفضلة في أي وقت مجانًا.

بعض الميزات الممتعة:

يمكنك مشاهدة عروض شرائح لصورك الرقمية المفضلة مباشرة على التلفزيون، أو تصفح موقع Flickr وأنت على أريكتك.

ابحث عن أحدث إعلانات الأفلام وشاهدها مرة أخرى من على الأريكة (أشعر بموضوع متكرر هنا).

قم بإنشاء الموسيقى التصويرية الخاصة بك باستخدام الموسيقى التي تجدها باستخدام محرك بحث الموسيقى Yahoo.

استخدم Yahoo DVR لتسجيل المزيد من الأشياء التي يمكنك مشاهدتها.

يعد هذا تنزيلًا مجانيًا ولكن يجب أن تكون لديك بعض المتطلبات الفنية الأساسية، وهو أيضًا مخصص فقط لـ Windows الأنظمة في هذا الوقت. هناك أيضًا رسوم متحركة مثيرة للاهتمام حول كيفية تفاعل Yahoo Go مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ أنا أحب النبذة:

“بعد بضع دقائق أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بها، كانت ساندرا غارقة بالفعل في الانفتاح windows. ولكن مع ياهو! انتقل إلى سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص بها، ولديها الآن كل ما تحتاجه على سطح المكتب. رسائل البريد الإلكتروني والقصص الإخبارية والتقويم الخاص بها وحتى المدونات – كلها متاحة دون الحاجة إلى تشغيل متصفح.

اذهبي يا ساندرا! هناك أيضًا بعض نصائح Yahoo Go الرائعة إذا ذهبت إلى صفحة المجتمع وقمت بالتمرير لأسفل؛ يتضمن ذلك تخصيص Yahoo Go Tv لعدة مستخدمين، وكيفية ضبط صورك على الموسيقى (حصل لورين بالفعل على نسخته من “Eye of the Tiger” وكلها جاهزة للذهاب إلى SES Toronto)، والمتعة مع أدوات التبديل.