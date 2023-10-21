ستساعدك المقالة التالية: ياهو الصين تستهدف محامي صناعة الموسيقى

ياهو الصين تستهدف محامي صناعة الموسيقى

أصبحت شركة Yahoo China الهدف المتوقع لدعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر حيث تستعد شركات التسجيلات للاستحواذ على ثاني أكبر محرك بحث في الصين (وفقًا لبلومبرج).

تفيد تقارير بلومبرج نيوز أن شركة Yahoo China التي تديرها Alibaba.com توفر روابط داخل بوابتها للمحتوى المنسوخ والموزع بشكل غير قانوني والموجود على مواقع غير تابعة لشركة Yahoo.

من بلومبرج :

ونحو 90 بالمئة من جميع التسجيلات في الصين غير قانونية، حيث تبلغ قيمة مبيعات الموسيقى المقرصنة نحو 400 مليون دولار سنويا.

سبع شركات تسجيل تضم EMI، وUniversal Music Group، وSony BMG Music Entertainment، وWarner Music Group Corp.، وGo East Entertainment Co.، وGold Label Entertainment Ltd.، وCinepoly Records Co. رفعت العام الماضي دعوى مدنية ضد شركة Baidu.com Inc. محرك البحث الأكثر استخداما في الصين.

وقال جون كينيدي، رئيس الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، في مقابلة هاتفية من بكين: “لقد بدأنا العملية، وبقدر ما يتعلق الأمر بنا، فإننا نسير على طريق التقاضي”. “إذا كانت المفاوضات يمكن أن تمنع ذلك، فليكن”.

من الواضح أن نفس شركات التسجيل هي أيضًا في منتصف دعوى مدنية مع بايدو، والتي لم تتم تسويتها بعد من قبل أي من الجانبين.