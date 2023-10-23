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ياهو المحلية وYellowpages.com شريك للإعلان المحلي

بدأت أخبار محركات البحث والشراكات تزداد سخونة مع اقتراب الأسبوع الأول من عام 2006 من التعادل حيث اشتركت كل من Yahoo Local وAT&T وBellSouth وYellowpages.com بطريقة أو بأخرى لجلب Yellowpages.com (وهو موقع مشترك مشروع بين AT&T Inc. وBellSouth Corp.) أضاف المعلنون عرضًا على Yahoo Local وYahoo Yellow.

وفقًا لبيان صادر عن Yellowpages.com، فإن التعرض الإضافي على Yahoo! ستساعد Local على ترسيخ موقع Yellowpages.com باعتباره شبكة إعلانات Yellow Pages الرائدة على الإنترنت “من خلال تزويد المعلنين بالتعرض لمزيد من الزوار الفريدين شهريًا وعمليات البحث على الشبكة“. وبموجب الاتفاقية، سيتم توزيع المعلنين الذين يشترون حزمة إعلانات YELLOWPAGES.COM عبر موقع Yahoo! المحلية وياهو! الصفحات الصفراء كنتائج بحث مدعومة.

“يسعدنا أن نكون مرتبطين بشركة Yahoo! المحلية وياهو! صفحات صفراء. قال تشارلز ستابس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة YELLOWPAGES.COM: “إن قاعدة مستخدمي Yahoo! الكبيرة والمخلصين، فضلاً عن علامتها التجارية القوية كشركة رائدة في مجال الإنترنت، تجلب قيمة وفائدة كبيرة لمعلني Yellowpages.com”.

“ياهو! وقال بول ليفين، المدير العام لشركة ياهو! محلي. “كما ياهو! تسعى جاهدة للاستفادة من كل المعرفة المحلية لمنح مستخدميها مزيدًا من العمق والسياق الاجتماعي في تجربتهم المحلية عبر الإنترنت، ويسعدنا أن نتشارك مع Yellowpages.com ونقدم مجموعتها الرائعة والمتنامية من محتوى المعلنين المحليين إلى Yahoo!.”