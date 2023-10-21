ستساعدك المقالة التالية: ياهو بحث الإعلانات اختبار أيقونة عربة باي بال

ياهو بحث الإعلانات اختبار أيقونة عربة باي بال

عثر Andrew Goodman من Traffick على بعض إعلانات Yahoo Search Marketing لموقع eBay.com والتي تعرض رمز سلة تسوق Paypal في نسخة الإعلان. تشبه هذه الإضافة الجديدة إلى إعلانات بحث Yahoo بشكل لا يصدق رسم Google Checkout Cart الذي يستخدمه التجار في إعلانات AdWords الذين يقبلون الدفع عبر خدمة Google Checkout.

وبما أن Yahoo وeBay قد عقدتا شراكة لدمج Paypal في تجربة Yahoo باعتبارها العملة المفضلة لدى Yahoo ونظام الدفع، فإن التنبؤ الواضح هو أن Yahoo Search Marketing يسير في نفس الطريق مثل Google – حيث يعرض التجار والمعلنين الذين يقبلون مدفوعات Paypal.

لماذا تفعل ياهو هذا؟ يمكن أن تكون حصة من إيرادات المبيعات أحد الأسباب، ولكن إذا كانت شركة Yahoo مستعدة لتمويل نظام الدفع المستقبلي الخاص بها من خلال شراكة مع Paypal وتقديم مئات الملايين من مستخدمي Yahoo إلى Paypal من خلال توصية صادقة، فسيتعين عليهم القيام بذلك يوضح لمستخدميهم أن استخدام Paypal للشراء عبر الإنترنت هو أمر آمن ومميز إلى حد ما.

سيؤدي القيام بذلك إلى بناء الطلب ورعاية Paypal بين مستخدمي Yahoo، مما يمنح Yahoo Search Marketing وPaypal فرصة للوقوف عند الترويج لنظام Paypal كخيار دفع عربة التسوق لهؤلاء التجار ومعلني Yahoo الذين لا يقدمون Paypal حاليًا.

إليكم لقطة الشاشة الخاصة بأندرو:

وأيقونة Google Checkout المستخدمة في إعلانات AdWords:

أعتقد أنه إذا استخدمت ياهو العربة الزرقاء الصغيرة مثل جوجل فإن النتيجة النهائية ستكون ارتباكًا بين المعلنين والمشترين. لماذا لا تجرب رمزًا يحمل علامة تجارية أكبر، مثل شعار Paypal نفسه؟