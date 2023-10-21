ستساعدك المقالة التالية: ياهو بحث التسويق “بنما” مفتوح للمعلنين الجدد

هذا الصباح ياهو! أعلنت أن منصتها الجديدة للتسويق عبر البحث، Yahoo Search Marketing “Panama”، متاحة الآن للمعلنين الذين يرغبون في فتح موقع جديد لـ Yahoo! حساب البحث المدعوم.

يمكن الآن للحسابات الموجودة في الولايات المتحدة التسجيل عبر الإنترنت لبدء تسويق المنتجات من خلال نظام Yahoo! المعاد تصميمه بالكامل. في السابق، كان النظام مفتوحًا فقط لعملاء تسويق البحث الحاليين في Yahoo! والذين أرادوا الانتقال من النظام القديم إلى النظام الأساسي الجديد. لقد ساعدت شركة Yahoo معلنيها الحاليين على الانتقال من YSM القديم إلى YSM الجديد خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، وتأمل في إكمال جميع عمليات الترحيل في الربع الأول من عام 2007 (انظر أدناه).

تشمل الأدوات الجديدة التي تعد جزءًا من نظام YSM بنما (مراجعة بنما الكاملة لتسويق بحث Yahoo):

* هيكل الحساب الديناميكي

* اختبار الإعلانات وتقسيم A/B وأشكال الاستهداف الأخرى التي تم اختبارها

* التنشيط السريع للإعلان وعملية التحرير الآلية والمحسنة

* تعزيز الاستهداف الجغرافي

عملية الاشتراك الإعلانية الجديدة

الجديد عملية الاشتراك في Yahoo Search Marketing سريع، ويبسط وسهل الاستخدام للغاية.

1. الاستهداف الجغرافي حسب الولاية والمدينة والمنطقة المحيطة بها ونصف القطر والرموز البريدية. تستخدم Yahoo تطبيق رسم الخرائط لتحديد المناطق المستهدفة (حان الوقت!).

2. عملية اختيار الكلمات الرئيسية: تحاول Yahoo الحصول على أكبر قدر ممكن من معلومات الكلمات الرئيسية لتخصيص قائمة الكلمات الرئيسية بناءً على المعايير المحددة وأوصاف المنتج.

3. صفحة المزايدة حيث يتم تحديد إنفاق الحساب بالإنفاق اليومي أو الحد الأقصى لعرض التسعير أو حل توقعات Yahoo.

4. إنشاء الإعلانات. العنوان والوصف وعنوان URL؛ سيتمكن المستخدمون قريبًا من إدراج كلمات رئيسية ديناميكية في عملية التسجيل

5. المراجعة: يمنح المعلن الملخص واسم الحملة وحد الإنفاق والمناطق المستهدفة ومعاينة التصميم الإبداعي.

6. التالي هو معلومات التسجيل النهائية والإكمال.

ترحيل حساب تسويق بحث Yahoo

بدأت عمليات الترحيل في الولايات المتحدة إلى Yahoo Search Marketing الجديد ويمكن للمعلنين اختيار الترقية قبل العطلات أو بعدها. المعلنون الذين يرغبون في الترحيل بأسرع ما يمكن يمكنهم الانضمام إلى قائمة الحجز.

نصائح قبل الترقية:

1. تعرف على بنية الحساب الجديد

2. فهم كيفية نقل القوائم

3. قم بتنزيل القوائم الحالية

4. لا تغير كلمة المرور

ثلاثة موارد هجرة مفيدة:

مركز ترقية تسويق بحث Yahoo: new protectedsearch.yahoo.com

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