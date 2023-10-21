ستساعدك المقالة التالية: ياهو بحث فهرسة روابط جوجل AdWords

بعض الأخبار المزعجة حول بحث Yahoo وفهرسة روابط Google AdWords.

يبدو أن فهرس Yahoo يتضمن Google AdWords وغيره من روابط تتبع الدفع لكل نقرة (PPC) لبعض معلني Google الذين يفسدون تتبعهم وتحليلهم الخلفي.

من المشكوك فيه أن تقوم Google بتحصيل رسوم مقابل هذه النقرات، ولكن عندما ترى مئات المستخدمين يهبطون على صفحة مقصودة خاصة بـ Google AdWords من بحث Yahoo، ستكون هناك بعض الأرقام الغريبة.

باري شوارتز التقطت موضوعًا في عالم مشرفي المواقع:

هل لاحظ أي شخص آخر أن شركة Yahoo تلتقط روابط Google Adwords؟ أعرف ذلك فقط لأنني أقوم بإلحاق جميع روابط Google وروابط الدفع بالنقرة (PPC) الأخرى الخاصة بي باستخدام src=#*$!X كما يقوم برنامج التتبع الخاص بي بإلحاق معلومات مماثلة.

لقد استجاب مشرفو المواقع الآخرون مع تأكيد نفس المشاكل.

ومن المثير للاهتمام أن هذه هي نتائج AdWords، وليست نتائج AdSense، نظرًا لأن AdSense يظهر على العديد من صفحات الويب.

أتساءل عما إذا كانت Yahoo تقوم بالزحف إلى نتائج بحث Google أو إعلانات Domain Parking وفهرسة روابط AdWords أم أن هذا من AdSense؟

ومع ذلك، يوضح أنه على الرغم من أننا نبني معظم إستراتيجيات الارتباط الخاصة بنا حول الروابط العضوية، إلا أن الروابط والإعلانات التي يتم تقديمها عبر جافا ولا توجد روابط متابعة لا تزال قابلة للزحف ويمكن أن تؤثر على نتائج محرك البحث.

إن قيمة هذا التأثير، في هذه الحالة، موضع شك.