ستساعدك المقالة التالية: ياهو تدعم علامة NOODP “لا يوجد دليل مفتوح”.
تيم ماير لديه تمسك بكلمته وقد نفذ Yahoo Search دعمًا لعلامة No Open Directory Project (DMOZ).
منشورات برياك جارج على مدونة بحث Yahoo:
نحن نسعى جاهدين لإظهار المعلومات الأكثر فائدة في نتائج البحث. نحن ننظر إلى مصادر متعددة للعناوين والملخصات، بما في ذلك محتوى الصفحة، والنص الأساسي في روابط الصفحة، وYahoo! الدليل ومشروع الدليل المفتوح (ODP)؛ ونحن نختار الأفضل بناءً على خوارزمياتنا. ربما تكون قد شاهدت بعض الميزات التي قمنا بتنفيذها باستخدام هذا النهج، مثل الروابط السريعة لموقع ويكيبيديا، و بيانات الأعمال المحلية. ومع ذلك، واجه بعض مشرفي المواقع مشكلات تتعلق بالعناوين والملخصات في ODP واعتمدوا علامة META “NOODP” للإشارة إلى محركات البحث بعدم استخدامها.
تتعرف Yahoo على علامات META التالية على صفحات الويب:
اسم التعريف = “الروبوتات” المحتوى = “NOODP”
أو
اسم التعريف = “Slurp” المحتوى = “NOODP”
ويضيف جارج:
إذا وجدنا أيًا من هذه العلامات على صفحتك، فلن نعتبر عناوين ODP أو الملخصات مرشحة لعنوان URL الخاص بك في نتائج البحث. نحن نعمل على إعادة فهرسة المحتوى على الويب لبدء هذا التغيير. سيكون هذا مصحوبًا بتغييرات الترتيب المعتادة وخلط الصفحات في الفهرس الذي يعد نموذجيًا لتحديثات الطقس.