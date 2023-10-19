ستساعدك المقالة التالية: ياهو تستحوذ على BuzzTracker News Aggregator مقابل 5 ملايين دولار

مايكل أرينجتون هو إعداد التقارير التي استحوذت عليها شركة ياهو BuzzTracker، وهو موقع صغير لتجميع الأخبار والذي كنت أعتبره دائمًا موقعًا لتجميع الأخبار، مقابل 5 ملايين دولار يُشاع عنها. وبموجب عملية الاستحواذ، سينضم آلان وارمز، الرئيس التنفيذي لشركة Join Media، الشركة الأم لشركة BuzzTracker، إلى Yahoo في منصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة Yahoo News.

أنا مع Arrington هنا وأنا مندهش بعض الشيء من أن Yahoo لم تتبع نظامًا أكثر أصالة لتجميع الأخبار وتصنيفها، مثل Techmeme أو TailRank أو NewsVine، ولكن إذا كانت نيتهم ​​هي إضافة نظام تجميع وقراءة من نوع أخبار Google إلى خدمة Yahoo News المشهورة جدًا، فربما يكون الاستثمار الصغير في موهبة BuzzTracker يستحق كل هذا العناء.

يعد الاسم أيضًا علامة تجارية كبيرة، خاصة بالنسبة لشركة Yahoo، التي لديها بالفعل مؤشر Yahoo Buzz، وقياس اتجاهات البحث لمدة 10 سنوات. ربما سيصبح BuzzTracker أكثر من مجرد تجميع أخبار لشركة Yahoo وسيقومون أخيرًا بإصدار بحث مدونتهم تحت مظلة Yahoo BuzzTracker.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن BuzzTracker هو أحد مستخدمي MyBlogLog، و ربما حدد تتبع MyBlogLog، وخاصة تتبع AdSense، الموقع على أنه عملية استحواذ مربحة وأرضية متداخلة لتوزيع الإعلانات السياقية والعرضية على شبكة Yahoo Publisher Network. استرد أموالك سريعًا، واكتسب علامة تجارية رائعة، واجلب بعض المواهب… ليست صفقة سيئة. ربما 🙂