ستساعدك المقالة التالية: ياهو تستحوذ على WebJay: مقابلة حصرية

ياهو تستحوذ على WebJay: مقابلة حصرية

أسبوع آخر، استحواذ آخر على ياهو. بعد قراءة الكتابة الرائعة لبيل سلاوسكي “الرائع”. ياهو الاستحواذ على مر السنين لقد تلقيت بريدًا إلكترونيًا سحريًا من تريستان لويس يخبرني بأن شركة Yahoo قد استحوذت على شركة أخرى، WebJay.

كتب تريستين “منذ دقائق قليلة، علمت أن شركة Yahoo! استحوذت على WebJay، وهو موقع يسمح بتصنيف قوائم التشغيل وتحريرها والاستماع إليها ومشاركتها عبر الإنترنت (بطريقة ما، يمكن مقارنتها بسهولة بـ del.icio.us للوسائط المتعددة.) تم إنشاء WebJay في أوائل عام 2004 كوسيلة لإنشاء المعادل على الإنترنت للأشرطة المختلطة. وافق Lucas Gonze، مبتكر WebJay، على تخصيص بضع دقائق من وقته لإجراء مقابلة فورية سريعة بين الاجتماعات.

لإلقاء نظرة على WebJay ووضع العلامات على قوائم التشغيل، أقترح قراءة النظرة العامة التي قدمها Tristan عن WebJay ومقابلته مع Lucas Gonze بالكامل.

بالمناسبة، سأعود إلى اليابان غدًا بعد قضاء عطلة ممتعة لمدة ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة، لذا فإن النشر على Search Engine Journal لن يكون شيئًا تقريبًا خلال الـ 24 ساعة القادمة. آمل أن أتمكن من النوم على متن الطائرة في هذه الرحلة. أحاول أن أحافظ على راحتي أثناء الرحلات الطويلة، حيث أقوم بالتمدد، وخلع حذائي وجواربي، وعدم شرب العديد من المشروبات الكحولية أو المشروبات الغازية على متن الرحلات الجوية بعد الآن، حيث يبدو أنها تؤدي إلى الجفاف وجفاف العين. أي اقتراحات أخرى؟