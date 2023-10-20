ستساعدك المقالة التالية: ياهو تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حصتها في السوق في الفلبين والخارج

تتخذ شركة Yahoo أسلوبًا مثيرًا للاهتمام للاحتفاظ بمستخدميها الفلبينيين وتأمين نمو Yahoo Search وخدمات Yahoo الأخرى في سوق الدول المطلة على المحيط الهادئ من خلال إطلاق Yahoo! بينوي كونيكت.

Yahoo Pinoy Connect هو موقع مجتمعي في الفلبين يقوم بتجميع المحتوى المحلي من Yahoo Answers وdel.icio.us وFlickr. وتحاول شركة ياهو أيضًا تجربة أساليب مماثلة في دول أخرى بما في ذلك ماليزيا وسنغافورة.

تشعر شركة ياهو، التي تدعي أن لديها وصولاً إلى السوق الفلبينية بنسبة 85%، أن هذه الخطوة ستجذب مستخدمي الإنترنت الفلبينيين الجدد الذين يبحثون عن مجتمع عبر الإنترنت. يعد Friendster، أحد شركاء إعلانات Google الرئيسيين، الوجهة الأولى لأكثر من 14 مليون مستخدم فلبيني، كما أن استخدام Yahoo لجوانب مماثلة من المجتمع والشبكات الاجتماعية يعد أمرًا منطقيًا تمامًا في جذب هؤلاء المستخدمين النشطين أيضًا.

تستخدم شركة ياهو أسلوبًا تسويقيًا مثيرًا للاهتمام في الفلبين، وهو أمر أتصور أن ياهو وجوجل يستخدمانه عندما يستهدفان الدول النامية بطريقة مماثلة، لكسب الولاء للعلامة التجارية عبر الإنترنت كونها أول شركة تستخدم للوصول إلى الإنترنت.

اكثر من المجلة الآسيوية :

ياهو! تم إطلاق Pinoy Connect لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي بالتعاون مع جمعية رعاية العمال في الخارج وبرنامج GILAS التابع لمؤسسة Ayala، من بين آخرين، وقد تم تصميمه في الأصل ليكون مبادرة للتوعية والتوعية التعليمية عبر الإنترنت، فضلاً عن أن يكون منصة للعمال الفلبينيين في الخارج ( العمال الفلبينيين في الخارج) للتواصل مع العائلات في الفلبين.

من خلال موقع Pinoy Connect الإلكتروني، تم تعريف الفلبينيين “غير المتصلين بالإنترنت” في جميع أنحاء العالم بالإنترنت كوسيلة سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة يمكنهم من خلالها البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء البعيدين.

يوفر موقع Pinoy Connect الجديد، إلى جانب التثقيف والتوعية عبر الإنترنت، منصة للمجتمع الفلبيني عبر الإنترنت، ويضم مجموعة من المحتوى الاجتماعي ذي الصلة والمحتويات التي أنشأها المستخدمون وأدوات الإنترنت الاجتماعية المحلية، بما في ذلك الإصدارات المحلية من Yahoo! الإجابات (البحث الاجتماعي)، ياهو! المجموعات (مجتمعات الإنترنت)، وفليكر (مشاركة الصور).

بالتعاون مع جمعية رعاية العمال في الخارج، وبرنامج GILAS التابع لمؤسسة Ayala، وشركائها الآخرين، Yahoo! تتواصل مع المدارس العامة ومقاهي الإنترنت في البلاد، بهدف تعزيز الاتصال عبر الأرخبيل.

بعد أن قامت Yahoo! بربط 1700 طالب في خمس مدارس من خلال برنامج GILAS حتى الآن، قامت Yahoo! وتعتقد أنها تساعد في سد الفجوة الرقمية بين الأغنياء والفقراء، والمتعلمين وغير المتعلمين، داخل البلدان وفي جميع أنحاء العالم.

إلى جانب كونها خطوة مسؤولة اجتماعيًا، فإن Yahoo! وقال المسؤولون إن تحسين الاتصال في الفلبين يعد بمثابة نمو في السوق ومفتاحًا لنمو الشركة.