ستساعدك المقالة التالية: ياهو تستعد لبدء تنفيذ OpenID

وعلى الرغم من عدم صدور أي إعلانات رسمية حتى الآن، يبدو كما لو أن ياهو تستعد لتطبيق OpenID، وهو معيار مصادقة الويب الذي يلغي الحاجة إلى تذكر كلمات مرور متعددة لتسجيل الدخول إلى مواقع ويب مختلفة. نطاق فرعي لياهو, me.yahoo.com، يعرض رسالة قصيرة تشير إلى أنهم سيعملون كموفر هوية لـ OpenID.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقق من كود المصدر على الصفحات الموجودة على موقع Flickr.com، المملوك لشركة Yahoo، يكشف عن مبادرات OpenID. بمجرد التنشيط، سيتمكن المستخدمون من استخدام معلومات تسجيل الدخول والملف الشخصي الخاصة بهم على Flickr لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب الأخرى المتوافقة مع OpenID. يمكن اكتشاف كود المصدر المحدد من خلال عرض مصدر صفحات تدفق الصور على Flickr.

OpenID هو مشروع مفتوح المصدر حصل على الأوسمة من شركات الإنترنت الكبرى الأخرى بما في ذلك Microsoft وGoogle. ومع ذلك، لم تقدم أي من الشركتين حتى الآن دعمًا واسع النطاق لمبادرة OpenID. الشركات الأخرى التي تدعم OpenID تشمل AOL، وTechnorati، وLiveJournal، وBloglines، وOrange، ومئات من مواقع الويب الأخرى.

OpenID هو نظام تسجيل دخول فردي لامركزي يتخلص من الحاجة إلى تذكر العديد من أسماء المستخدمين وكلمات المرور عبر المواقع المختلفة. وبدلاً من ذلك، يحتاج المستخدمون فقط إلى التسجيل مسبقًا على موقع باستخدام موفر هوية OpenID (IdP). نظرًا لأن OpenID لا مركزي، يمكن لأي موقع ويب إعداد برنامج OpenID للعمل مع موقعه، وحل المشكلة دون الحاجة إلى الاعتماد على أي موقع ويب مركزي واحد لتأكيد الهوية.

المواقع التي تعمل كموفر للهوية تمنح المستخدمين عنوان URL فريدًا، وعندما تواجه موقعًا آخر يدعم OpenID، يمكنك إدخال عنوان URL مع كلمة المرور المسجلة مع الهوية لتسجيل الدخول إلى موقع جديد. يتيح لك OpenID نقل ملف التعريف الخاص بك والمعلومات الأخرى إلى الموقع الجديد.

ومع انضمام شركة Yahoo بشكل واضح إلى هذه الخطوة، فمن الممكن أن تشعل النار في ظل لاعبين رئيسيين آخرين للبدء في تطبيق OpenID لمواقعهم وخدماتهم أيضًا.