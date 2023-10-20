ستساعدك المقالة التالية: ياهو! تصعيد الإعلان عبر الإنترنت باستخدام SmartAds

تعمل شركة Yahoo على تعزيز برنامجها الإعلاني عبر الإنترنت من خلال إطلاق SmartAds، وهي حملة إعلانية مستهدفة سلوكيًا تعرض إعلانات مصممة للعملاء الذين هم أكثر عرضة لشراء المنتجات المعلن عنها. من خلال الجمع بين إمكانات الاستهداف الديموغرافي والجغرافي والسلوكي لشركة Yahoo مع براءة اختراع جديدة في انتظار تجميع الإعلانات الإبداعية، ستسمح Yahoo SmartAds لنظام الإعلانات الخاص بالشركة بإنشاء إعلانات مخصصة في الوقت الفعلي.

إلينور ميلز من CNet News.com يعطي مثالاً جيدًا لكيفية عمل Yahoo SmartAds:

على سبيل المثال، بدلاً من مجرد رؤية إعلان عام لسيارة تويوتا بريوس، يمكن لامرأة في سان فرانسيسكو تجري بحثًا عن السيارات الهجينة على Yahoo Autos أن تحصل على إعلان لتاجر محلي في سان فرانسيسكو يتضمن معلومات عن أنواع سيارات بريوس الموجودة في المخزون وسعر الشراء. يمكن أيضًا أن يحتوي الإعلان، الذي يتم تكوينه بسرعة، على لون خلفية يستهدف النساء في فئتها العمرية، بالإضافة إلى شعار Golden Gate Bridge.

نيويورك تايمز تشير التقارير إلى أن SmartAds هي محاولة من Yahoo للحاق بـ Google في إعلانات البحث بهدف بسيط هو عرض الإعلان المناسب للشخص المناسب. هدف بسيط بالفعل ولكنه يتطلب الكثير لتحقيقه. سؤال واحد يتبادر إلى ذهني الآن. أولاً، ستستخدم Yahoo SmartAds بيانات المستهلك القادمة من المعاملات السابقة التي أجراها مع أحد بائعي التجزئة، ألا ينتهك هذا أي “حقوق خصوصية المستهلك”؟

إذا لم تنتهك Yahoo SmartAds أي حقوق خصوصية وشريطة أن تكون Yahoo قادرة على مطابقة الإعلانات مع سلوك المستهلك، فمن المحتمل أن يمنح هذا الشركة السبق من Google فيما يتعلق باستهداف الإعلانات السلوكية. وقد يكون هذا في الواقع ما تحتاجه شركة Yahoo لتعزيز حملتها الإعلانية على شبكة البحث. ونأمل ألا تتوصل Google إلى برنامج أفضل لاحقًا.