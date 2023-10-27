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ياهو تضع Inktomi على المحك | سي نت نيوز.كوم

تعمل شركة ياهو على توسيع اختبارات تكنولوجيا البحث التي اكتسبتها مؤخرا من شركة Inktomi استعدادا لإطلاقها عالميا، حسبما قال ممثلو الشركة يوم الخميس.

تجري تجارب إنكتومي في أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة. وقالت المتحدثة ديانا لي إن الاختبارات تشكل ما يقرب من 2 بالمائة من حجم البحث في تلك المناطق.

ورفض لي التعليق على علاقة ياهو المستقبلية مع جوجل، التي تدير حاليًا عمليات البحث الخوارزمية على الويب للبوابة. ولم تكشف الشركتان عن المدة المحددة للشراكة، لكن أحد المحللين الماليين قال إن الصفقة مرنة ويمكن إنهاؤها في أي وقت.

وقال جيف وينر، نائب الرئيس الأول لقسم البحث في ياهو، إن الشركة لديها جدول زمني لتطبيق تقنية Inktomi عبر شبكتها العالمية وأن ياهو سعيدة بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن. ولم يحدد الجدول الزمني للشركة.

“لدينا كل النية لنشر Inktomi… على المستوى العالمي”، قال وينر خلال خطاب رئيسي صباحي في مؤتمر استراتيجيات محركات البحث هنا.

تختبر شركة Yahoo تقنية البحث الخوارزمي من Inktomi في الوقت الذي تكون فيه على وشك أن ترث منتجين آخرين للبحث على الويب – AltaVista وFast Search & Transfer – من خلال استحواذها على Overture Services بقيمة 1.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة هذا الخريف. وقال جيم بارنيت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة AltaVista ورئيس قسم البحث على الويب في Overture: في ذلك الوقت، ستقوم Yahoo بتقييم مدى جدوى تقنية البحث AltaVista وFast.