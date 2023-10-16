ستساعدك المقالة التالية: ياهو تطرح إعلانات غنية في البحث

من المقرر أن تعلن شركة Yahoo عن أحدث تحسيناتها لإعلانات البحث والتي تسمى Rich Ads in Search. ويعني كلمة “Rich” أن شركة Yahoo تقوم بدمج الصور والفيديو في برنامج القوائم المدفوعة الخاص بها. وهذا يعني أن الشركات التي لديها حسابات إعلانات بحث مدفوعة يمكنها الآن استخدام إعلانات البانر وإعلانات الفيديو لوحداتها الإعلانية على نتائج بحث Yahoo.

إعلانات غنية في بحث ياهو ستمنح المعلنين المزيد من الخيارات لعرض وحداتهم الإعلانية بهدف نهائي يتمثل في تحسين نسب النقر إلى الظهور لإعلاناتهم المدفوعة على شبكة البحث.

الآن قد لا يكون هذا كافيًا لشركة Yahoo للحاق بهذه السهولة بحصة Google في سوق البحث المدفوع، ولكنها بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح. ويصدق هذا بشكل خاص اليوم بسبب الركود الاقتصادي الذي أثر أيضًا على المعلنين الذين تحولوا إلى الإعلانات على شبكة البحث بدلاً من المربع التقليدي وإعلانات البانر التي لا تستهدف حملة بحث معينة. في الواقع، أشارت بيانات الإعلانات على شبكة البحث في شهر يناير إلى أن إيرادات البحث قد زادت مقارنة بإيرادات الإعلانات الصورية.

يتم حاليًا اختبار Yahoo Rich Ads in Search من قبل بعض الشركات الكبرى التي أبرمت صفقة قائمة مدفوعة الأجر مع Yahoo. وتشمل هذه الشركات بيبسي، بيديجري وهوم ديبوت.