ستساعدك المقالة التالية: ياهو تطلق MapMixer الخاص بـ HackDays

تطلق Yahoo ميزة جديدة في خرائطها المحلية والتي تتيح للمستخدمين استيفاء خرائط غير تابعة لشركة Yahoo في خرائط Yahoo موجودة للخروج برؤية أفضل وأكثر تفصيلاً لموقع معين. ياهو ماب ميكسروالذي من المقرر إطلاقه يوم الخميس، هو أحد منتجات برنامج Hack Days التابع لشركة Yahoo. أيام الهاك هو منتدى مفتوح يتمتع فيه المطورون بحرية التعاون في تطبيقات جديدة ومبتكرة يمكن تطبيقها على خدمات Yahoo.

باستخدام Yahoo MapMixer، يمكن لمستخدمي Yahoo Local Maps إما الجمع بين خريطتين مختلفتين بحيث تأتي إحداهما من خارج خرائط Yahoo أو الجمع بين خريطتين موجودتين من Yahoo للتوصل إلى خريطة هجينة أكثر تفصيلاً وشمولاً. يعد خلط الخرائط أمرًا سهلاً حيث يتم تنفيذ ثلاث خطوات، قم بتحميل خريطة صورة، ومواءمتها مع خريطة Yahoo باستخدام أداة الطبقات، ثم اجلس واسترخي وانتظر حتى تنتهي خرائط Yahoo من معالجة الخريطة النهائية.

للحصول على عرض أفضل لكيفية عمل MapMixer، قم بإلقاء نظرة على نموذج الخريطة أدناه. إن النظر إلى الخريطة في البداية لن يكشف أنها في الواقع مزيج من خريطتين، ولكنها مجرد خريطة عامة لحرم كلية ستانفورد. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة ثانية وعن كثب سيكشف أن الخريطة الثانية متراكبة في الخريطة الأصلية، وهي خريطة مواقف السيارات والنقل في الحرم الجامعي.

بالإضافة إلى Yahoo MapMixer، هناك منتج آخر من Yahoo Hack Days الذي تطلقه Yahoo وهو Yahoo Color، والذي وفقًا لبرادلي هورويتز، نائب رئيس قسم التطوير المتقدم في Yahoo، يعد “ميزة لا تحتاج إلى تفكير ولا أعتقد أن أي شخص لديه طبقت هذه التكنولوجيا على هذا النطاق؛ إلى 10 ملايين منتج”.

لست متأكدًا حقًا مما إذا كان هذا المنتج سيقدم أي مساعدة أو أنه سيحظى على الأرجح باهتمام كبير من مستخدمي تطبيقات Yahoo.