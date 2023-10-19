ستساعدك المقالة التالية: ياهو تعلن عن برامج الهاتف المحمول لمطوري الطرف الثالث

كان أحد توقعاتي لعام 2008 هو استمرار وزيادة التسويق عبر الويب عبر الهاتف المحمول. لقد دار الكثير من الحديث في العام الماضي عن مجال الهاتف المحمول، ولكن أعتقد أن عام 2008 هو العام الذي سيتم فيه تنفيذ الاستراتيجيات وستظهر الشركات لابتكار صناعة التسويق عبر الهاتف المحمول.

لقد دخلت Yahoo في مجال الأجهزة المحمولة من خلال إنشاء “Yahoo Go” منذ عامين تقريبًا، وهي عبارة عن منصة متنقلة للمستخدمين تتيح لهم الوصول إلى البريد الإلكتروني والأخبار والبحث والمزيد. أنشأت شركات مثل Myspace وeBay خدمات الهاتف المحمول التي يمكن الوصول إليها من خلال صفحة Yahoo التي يمكن الوصول إليها عبر الهاتف المحمول.

نظرًا لأن شركة Yahoo لا تزال تحارب شركة Google القوية للحصول على حصة سوقية في مساحة البحث، فإن شركة Yahoo تتجه الآن أيضًا إلى الهاتف المحمول للحصول على المزيد من الدولارات الإعلانية والتأكد من حصولها على حصتها من مساحة الهاتف المحمول.

اوقات نيويورك التقارير :

“يوم الاثنين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، تخطط شركة ياهو للإعلان عن أنها فتحت بعض برامجها وخدماتها الرئيسية للهواتف المحمولة أمام الناشرين والمبرمجين الخارجيين في محاولة لجعل عروض الهاتف المحمول الخاصة بشركة ياهو أكثر فائدة لعدد أكبر من الناس.

وتتماشى هذه الاستراتيجية مع خطط الرئيس التنفيذي جيري يانج لإحداث تغيير جذري في شركة ياهو من خلال جعلها “نقطة البداية لأغلب المستهلكين” على الإنترنت. ولتحقيق ذلك، قال للمستثمرين في الخريف الماضي، سيتعين على ياهو تطوير منصات مفتوحة للناشرين والمطورين الخارجيين.

قد يكون لدى Google وMicrosoft هاتف قيد التنفيذ مما قد يزيد من حصتهما في سوق البحث عبر الهاتف المحمول، ولكن هذه فرصة رائعة لشركة Yahoo للاستيلاء على مساحة الهاتف المحمول وربما تصبح الشركة الرائدة في مجال البحث. Facebook من المحمول.