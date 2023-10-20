ستساعدك المقالة التالية: ياهو تعين ريجي ديفيس في منصب جديد لجودة النقر

ياهو! قامت شركة Inc. بتعيين ريجي ديفيس في منصب نائب الرئيس لجودة السوق، حيث سيعمل ديفيس كأول مدير تنفيذي كبير للشركة مكرس لتحسين جودة أسواق العرض وقوائم البحث في Yahoo! بشكل مستمر.

مع استمرار تزايد سخونة المناقشات حول الاحتيال عبر النقرات، من الجيد أن تقوم شركة Yahoo بتكليف ديفيس بهذا الدور الجديد حيث سيعمل كمراقب داخلي بقدر ما سيكون رئيسًا متحدثًا وشخصية عامة تمثل تسويق بحث Yahoo وجودته. المعايير، وخاصة في أوقات الجدل.

كانت إحدى واجبات ديفيس الأولى هي معالجة مقدار النقرات الاحتيالية التي تتعقبها شركة ياهو وتصفيتها.

جريج ستيرلنج يضيف :

كشفت شركة ياهو أن هناك ما متوسطه يتراوح بين 12% و15% من النقرات التي تمت تصفيتها أو لم يتم تحميلها على مسوقي البحث. كان ديفيس حريصًا على توضيح أن هذا لم يكن رقمًا احتياليًا للنقرات، بل كان رقمًا أصغر.

قال ديفيس إن تعيينه في منصب نائب الرئيس كان جزءًا من مبادرة تنظيمية أكبر والتزام لتحقيق المزيد من الشفافية في مسألة جودة النقرات وأن يكون أكثر انفتاحًا واستباقية مع مسوقي البحث لمعالجة مخاوفهم وتعزيز العلاقات مع العملاء بشكل عام. باعتبارها نهجًا طويل المدى تجاه السوق، تدرك شركة Yahoo أن هذا أفضل بكثير من إدارة التقاضي بعد وقوع الحدث.

من البيان الصحفي :

يتولى ديفيس مسؤولية تطوير وتنفيذ إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار السريع وزيادة الشفافية والتسليم السريع لتحسينات المنتجات والخدمات لبناء شبكة إعلانية ذات جودة أعلى لعملاء Yahoo!.

سيقوم ديفيس بتعيين موظفين متخصصين لإدارة جميع فرق الجودة متعددة الوظائف في Yahoo! والتأكد من دمج مدخلات العملاء في جميع الجهود المبذولة لمعالجة النقرات الاحتيالية وجودة حركة المرور ووضع الشبكة ومشكلات الجودة الأخرى في السوق. وسيكون ديفيس وفريقه مسؤولين أيضًا عن زيادة حوار Yahoo! مع المعلنين والناشرين بشأن الأمور المتعلقة بالجودة.

بالإضافة إلى تطوير استراتيجية جودة السوق طويلة المدى لشركة Yahoo، بدأ ديفيس بالفعل العمل بشكل وثيق مع شركة Yahoo! فرق المنتج لإجراء العديد من التحسينات التي تهدف إلى توفير قدر أكبر من الرؤية والتحكم لمعلني بحث Yahoo! هذا العام، بما في ذلك: التسعير على أساس الجودة، والذي تم تصميمه لضمان تسعير حركة المرور بطريقة تتفق مع الجودة التي تقدمها للمعلنين؛ الحظر على مستوى النطاق، والذي يسمح للمعلنين بتحديد النطاقات الفردية التي لا يرغبون في تلقي حركة المرور منها؛ عمليات إرسال استفسارات المعلنين الآلية وتفاصيل أكبر حول تعديلات المعلنين والناشرين.