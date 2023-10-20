ستساعدك المقالة التالية: ياهو! تغير تركيزها، والآن رئيسها التنفيذي

لم يمض وقت طويل بعد صدور بيان صحفي عن التغيير الذي طرأ على أيديولوجية “ياهو” فيما يتعلق بمستقبلها ومهمة شركتها، حتى يتنحى مديرها التنفيذي.

الآن يتنحى الرئيس التنفيذي السابق تيري سيميل ويحل محله المؤسس المشارك جيري يانغ. لا يزال سيميل مع الشركة كرئيس غير تنفيذي. تم تعيين سوزان ديكر رئيسة.

خطوة جيدة، خطوة سيئة؟ أعتقد أن هذا رأي يعود حقًا إلى وجهة نظر الشخص، ولكن بالنظر إليه من وجهة نظر تنافسية ضد أكبر منافس لها، جوجل، فإنهم يستمرون في المطالبة بتغييرات كبيرة للاقتراب أكثر.

ماذا قال سيميل؟ “لقد تحدثنا أنا ومجلس الإدارة منذ فترة طويلة عن أهمية ضمان الخلافة السلسة في القيادة العليا لشركة Yahoo! – ومؤخرًا، تحدثنا عن الحاجة إلى فريق قيادة ملتزم بحمل Yahoo! من خلال تحولها على مدى عدة سنوات. وبينما كنا نناقش أهدافي وخططي المستقبلية، كنت واضحًا في إخبار مجلس الإدارة برغبتي في التراجع عاجلاً وليس آجلاً. أنا أثق في جيري وسو، بمواهبهما الرائعة وتفانيهما الشديد في خدمة Yahoo! وشعبها هو المزيج المثالي لدفعنا إلى الأمام. هذا هو الوقت المناسب لقيادة تنفيذية جديدة، تتمتع بمهارات ونقاط قوة مختلفة، للتدخل ودفع الشركة لتحقيق إمكاناتها الكاملة – وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، والوقت المناسب هو الآن.”

وتابع سيميل: “سيشكل جيري وسو فريقًا لا يهزم. لقد تم الاعتراف بجيري منذ فترة طويلة باعتباره صاحب رؤية على الإنترنت. لقد منحته خبرته المذهلة ومشاركته الوثيقة منذ تأسيس الشركة قبل 12 عامًا رؤية استراتيجية وتقنية وصناعية هائلة بالإضافة إلى معرفة وفهم لا مثيل لهما لشركة Yahoo! وإمكانياتها الكبيرة. نحن محظوظون بنفس القدر لأن لدينا سو ديكر، واحدة من أكثر المديرين التنفيذيين موهبة في الصناعة، كرئيسة جديدة لنا. لقد لعبت سو دورًا واسعًا ومهمًا في قيادة استراتيجيتنا على مر السنين، وأظهرت مهارات وقيادة أكبر مع النجاح الذي حققته في تولي المزيد من المسؤوليات التشغيلية. لقد كان كل من جيري وسو شريكين رائعين بالنسبة لي، وأنا أتطلع إلى التعاون معهم ودعمهم، بالإضافة إلى مجلس الإدارة، بأي طريقة ممكنة كرئيس. أنا فخور بكل ما أنجزناه على مدى السنوات الست الماضية خلال هذه المرحلة المثيرة والمبكرة من تطور الإنترنت، وهدفي الوحيد هو التأكد من أن Yahoo! يحقق كامل إمكاناته.”

طوال اليوم، كان سهمها ثابتًا، وأعطتها الأخبار دفعة فعلية:

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