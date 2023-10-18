ستساعدك المقالة التالية: ياهو تفتح إعلانًا لبرنامج Adobe لجميع الناشرين

إذا كان الافتقار إلى الضجيج حول برنامج ياهو الإعلاني الجديد يشكل مؤشراً على فشله الوشيك، فإن إعلانات ياهو لأدوبي قد تشهد قريباً الاستراحة الأبدية. ال مدونة YPN أعلنت ذلك في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، ولم أر أي مدونة أو موقع إعلاني على محركات البحث يغطي هذا الأمر. إما أن شركة Yahoo كانت تنوي الترويج لهذا الإعلان أو أن المعلنين غير مهتمين به على الإطلاق.

على أية حال، وكما ذكرنا في نوفمبر من العام الماضي، فإن Ads for Adobe تشبه تمامًا أي وحدات إعلانية أخرى عبر الإنترنت نراها جميعًا عبر الإنترنت. والفرق الوحيد هو أن هذه الوحدات الإعلانية مضمنة في مستندات PDF. وعدت شركة Yahoo بأنها لن تكون مزعجة بدرجة كافية لجعل القراء يتوقفون عن قراءة المستندات بتنسيق PDF. لذلك سيتم عرض الوحدات الإعلانية في لوحة مجاورة لمحتوى PDF.

ستتم مطابقة الإعلانات التي يتم عرضها على مستندات PDF للناشرين المشاركين مع محتوى مستند PDF. ستستفيد Yahoo من ميزات العلامات الوصفية لملفات Adobe PDF لجعل ذلك ممكنًا. لذا، إذا كنت ناشرًا لمستندات PDF، فتأكد من وضع علامات على مستنداتك بشكل صحيح.

بالنسبة للناشرين، تكون الإعلانات على PDF على أساس PPC، لذلك في كل مرة ينقر فيها المستخدم على الإعلانات المعروضة على مستندات PDF، يحصل الناشر على أموال.

للبدء في استخدام برنامج Yahoo Ads for Adobe، يجب على الناشرين التسجيل أولاً قبل تحميل مستندهم إلى موقع Ads for Adobe حيث ستقوم Yahoo بتضمين الوحدات الإعلانية المناسبة. خلال تقريرنا الأول، ذكرت شركة Yahoo شيئًا مثل توفير عنوان URL حيث يتم استضافة ملف PDF وسيتم تضمين الوحدات الإعلانية تلقائيًا. لكن هذه المرة، لم يتم ذكر ذلك في إعلان YPN.