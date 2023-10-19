ستساعدك المقالة التالية: ياهو توسع نطاق اتفاقها مع NAVTEQ ليشمل المزيد من بيانات الدولة

وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2008 الذي أقيم يوم الاثنين في لاس فيجاس، أعلنت NAVTEQ أنها وسعت علاقتها مع Yahoo لتشمل الوصول إلى جميع الدول الـ 72 الموجودة في قاعدة بيانات NAVTEQ. تعتبر NAVTEQ واحدة من أفضل المزودين العالميين لبيانات الخرائط الرقمية للحلول القائمة على الموقع والملاحة داخل السيارة.

في الوقت الحالي، تتضمن بيانات خرائط NAVTEQ 72 دولة ومنطقة عبر القارات الست. وكجزء من الصفقة، ستستخدم ياهو هذه المعلومات في خرائط ياهو، وهي الخدمة المستندة إلى الويب والتي تتيح للمستخدمين الحصول على اتجاهات القيادة وتحديد العناوين والشركات.

ولم تحدد NAVTEQ عدد الدول التي غطتها اتفاقيتها السابقة مع ياهو، لكن يمكننا أن نفترض بشكل معقول أن العدد كان أقل. مع زيادة عدد بيانات خرائط البلدان المتاحة من خلال NAVTEQ، لا يمكننا إلا أن نفترض أن الأمور في خرائط Yahoo ستتحسن وسيكون هناك المزيد من عروض البلدان في المستقبل القريب.

وفي حديثه عن الصفقة، قال جيريمي كريتلر، مدير إدارة المنتجات في Yahoo Maps:

يعد ضمان دقة بيانات الخرائط لدينا أمرًا أساسيًا لجعل خرائط Yahoo تجربة بسيطة وسهلة الاستخدام لملايين الأشخاص الذين يستخدمون منتجنا كل شهر، وتشاركنا NAVTEQ نفس التزامنا بالجودة. بينما نواصل توسيع نطاق المواقع التي تدمج Yahoo! الخرائط، وخاصة في المناطق المتنقلة والدولية، فإن المواصفات العالمية الوحيدة لـ NAVTEQ تجعل التكامل بسيطًا وتسمح لنا بوضع المزيد من تركيزنا على بناء منتجات رائعة.