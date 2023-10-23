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ياهو توفر خدمة الواي فاي المجانية لفنادق شيراتون

هل سئمت من دفع 10 دولارات إضافية أو نحو ذلك للوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في الفندق؟ تتعاون شركة Yahoo والشركة الأم لشركة Sheraton، Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.، لتوفير خدمة الواي فاي المجانية في الفندق للعملاء. ال وول ستريت جورنال تشير التقارير إلى أن ياهو وشيراتون يختبران بعض صالات الواي فاي في الفنادق، والتي يطلق عليها اسم Yahoo Link@Sheraton.

بحثًا عن طرق جديدة لتمييز العلامات التجارية الخاصة بهما، قالت شركة Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. وشركة Yahoo Inc. إنهما ستبدأان اختبار صالات Yahoo للإنترنت في فندقين من فنادق شيراتون اليوم.

وستكون الصالات التي سيتم افتتاحها اليوم في ردهات فندق شيراتون بوسطن وفندق ومارينا شيراتون سان دييغو، والتي يطلق عليها اسم Yahoo Link@Sheraton، بمثابة مركز أعمال وجزء آخر مقهى إنترنت. سيكون لديهم محطات عمل مكتبية ومساحة للضيوف لتوصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وقالت الشركات إن الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك القدرة اللاسلكية، سيكون مجانيًا.

أنا شخصياً أفضل الحصول على خدمة الواي فاي المجانية في غرفتي وليس في بعض صالات الردهة بدلاً من الاضطرار إلى النزول إلى الردهة في منتصف الليل للتحقق من بريدي الإلكتروني أو أي شيء آخر، ولكن هذه خطوة في الاتجاه الإيجابي سلاسل الفنادق الكبرى. بالطبع، تقدم الكثير من الفنادق المستقلة الأصغر حجمًا خدمة الواي فاي الخاصة بها في محاولة للتفوق على منافسيها، للحصول على قائمة ببعض السلاسل التي تفعل ذلك حاول نقطة واي فاي مجانية

يتساءل آرون وول من Threadwatch عما إذا كانت شراكات Yahoo وGoogle هذه هي علامة على الأشياء القادمة لشبكات wifi البلدية “يجعلني أتساءل عما إذا كانت مبادرات WiFi المجانية ستنتهي في نهاية المطاف إلى أن تصبح في المقام الأول مقرًا للبلديات أو شراكات بين شركات مختلفة.”