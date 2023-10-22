ستساعدك المقالة التالية: ياهو فيديو مشاركة الاجتماعية: YouTube وميزات ماي سبيس

ياهو فيديو مشاركة الاجتماعية: YouTube وميزات ماي سبيس

تم الإعلان عنه مسبقًا في يوم المحللين، Yahoo! أطلقت موقع الفيديو الجديد والأكثر اجتماعية والأكثر تخصيصًا. جميع البوابات والمحركات الرئيسية تطارد نجم الفيديو الصاعد YouTube (“MySpace of video”) ولا يريدون حقًا شراء الموقع إذا كان بإمكانهم تجنبه. ولكن شركة ياهو، بسبب استحواذها على مواقع فليكر وdel.icio.us وتركيزها العام على “وسائل التواصل الاجتماعي”، هي الخاطب الأكثر ترجيحاً (لكن فوكس سوف تكون احتمالاً حقيقياً هناك أيضاً).

عند الإعلان عن إعادة التصميم/الترقية في Analyst Day، منافس الفيديو الوحيد Yahoo! كان SVP Jeff Weiner المشار إليه هو YouTube. قد يتحول البحث عن الفيديو والفيديو على المدى الطويل إلى مجال تنافسي مثل البحث.

أحد الأسباب هو أنه يمكن القول إنها تتمتع بقدرة جيدة أو أفضل لتحقيق الدخل نظرًا للعلاوات التي قد يدفعها المعلنون للوصول إلى جماهير الفيديو عبر الإنترنت، خاصة عند إضافة الاستهداف كتراكب. ومن المفترض أن تنطبق منصة “بنما” الجديدة بالتساوي على إعلانات الفيديو وتستوعبها عند طرحها في وقت لاحق من هذا العام وأوائل العام المقبل.

إليكم المزيد من كيفن ديلاني في وول ستريت جورنال (فرعي مطلوب):

تتضمن الميزات الجديدة في خدمة فيديو Yahoo السماح للمستخدمين بمشاهدة مجموعات من مقاطع الفيديو ذات الصلة حسب المصدر أو الموضوع ووضع علامة على تلك “القنوات” للحصول على التحديثات والعرض المستقبلي. وقالت ياهو إن هناك عشرات الملايين من مقاطع الفيديو المتاحة من خلال خدمة الفيديو الخاصة بها، بما في ذلك روابط لمقاطع فيديو على مواقع ويب أخرى مثل YouTube وفيديو جوجل.

وقال جيسون زاجاك، المدير العام لوسائل التواصل الاجتماعي في ياهو: “من وجهة نظر المستخدم، إنها برمجة شاملة ومفتوحة”.

تعتبر عناصر المشاركة ووضع العلامات والتخصيص في الموقع رائعة جدًا وسهلة الاستخدام. ومن المثير للاهتمام أن الفيديو هو ساحة تظهر حدود البحث كاستعارة ملاحية. هنا، يوفر تصفح العلامات أو الفئات أو القنوات – إلا إذا كنت تبحث عن فيديو ستيفن كولبيرت المحدد – تجربة أفضل بشكل عام. عنصر واحد محرج (مقابل. YouTube) هو أن معظم مقاطع الفيديو يتم تشغيلها على مواقع الجهات الخارجية في الوقت الحالي، لذا توجد تجارب مستخدم مختلفة تمامًا من حيث تجربة التشغيل الفعلية. سيتغير ذلك قليلاً بمرور الوقت حيث يتم تحميل المزيد من مقاطع الفيديو مباشرةً على Yahoo!

ما سيكون مثيرًا للاهتمام للغاية هو أنه يمكنك الحصول على هذا المحتوى وتجربة المستخدم هذه مباشرةً على جهاز التلفزيون الخاص بك، وهو ما يتم حاليًا الخطة من خلال Yahoo! يذهب. سيكون عرض مماثل متاحًا من Yahoo! شريك TiVo في صفقة مع Brightcove.

فيما يلي بيانات حركة مرور Hitwise التي تعرض أفضل سبعة مواقع فيديو وحصصها السوقية من جمهور مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت:

أ· YouTube – 42.94%

· مقاطع فيديو ماي سبيس – 24.22%

Â · ياهو! البحث عن الفيديو – 9.58%

· بحث الفيديو عبر MSN – 9.21%

· بحث فيديو جوجل – 6.48%

· فيديو AOL – 4.28%

· آي فيلم (مملوكة لشركة إم تي في/فياكوم) – 2.28%

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.