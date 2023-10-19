ستساعدك المقالة التالية: ياهو ملفات للشبكات الاجتماعية والاتصالات العلامات التجارية الجديدة
تعد تسجيلات براءات الاختراع طريقة مؤكدة للتنبؤ بالتكنولوجيا التي ستطبقها شركات محركات البحث في عروضها ومراقبتها، ولكن العلامات التجارية التي تتقدم بها هذه الشركات أيضًا يمكن أن تلقي بعض الضوء على الخطط المستقبلية.
اكتشف Gary Price of ResourceShelf بعض العلامات التجارية التي تقدمت بها شركة Yahoo مؤخرًا خلال الأسابيع السبعة الماضية. وهنا المتهدمة:
- Yahoo Mash: “خدمات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت”، تاريخ التقديم: 24 أغسطس 2007
- KICKSTART: “خدمات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت”، تاريخ التقديم: 9 أغسطس 2007
- انقر فوق نصيحة: “خدمات الاتصالات”، تاريخ التقديم: 14 أغسطس 2007
- Emoticats: “خدمات الاتصالات”، تاريخ التقديم: 10 أغسطس 2007
- “My M” (4 ملفات منفصلة): “(بناءً على نية الاستخدام) خدمات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت”، “خدمات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت”، “خدمات الكمبيوتر”، “أجهزة وبرامج الكمبيوتر”، تاريخ التقديم: 3 أغسطس 2007
- RISING : “الخدمات العلمية والتكنولوجية، وهي تقديم التحقيق والبحث في الظواهر النفسية والاضطرابات والظواهر الخارقة عبر شبكة كمبيوتر عالمية” و “الخدمات التعليمية، وهي توفير موقع على شبكة الإنترنت يضم البرامج والأحداث الجارية والأخبار والمعلومات في هذا المجال”. الظواهر والاضطرابات النفسية والظواهر الخارقة عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير موقع على شبكة الإنترنت يعرض الأحداث الجارية والأخبار والمعلومات ومقاطع الفيديو والأفلام والمقابلات وبرامج البرامج الحوارية والصور الفوتوغرافية ومواد الوسائط المتعددة الأخرى عبر شبكة كمبيوتر عالمية “، تاريخ التقديم: 23 يوليو 2007