ستساعدك المقالة التالية: ياهو ملفات للشبكات الاجتماعية والاتصالات العلامات التجارية الجديدة

تعد تسجيلات براءات الاختراع طريقة مؤكدة للتنبؤ بالتكنولوجيا التي ستطبقها شركات محركات البحث في عروضها ومراقبتها، ولكن العلامات التجارية التي تتقدم بها هذه الشركات أيضًا يمكن أن تلقي بعض الضوء على الخطط المستقبلية.

اكتشف Gary Price of ResourceShelf بعض العلامات التجارية التي تقدمت بها شركة Yahoo مؤخرًا خلال الأسابيع السبعة الماضية. وهنا المتهدمة: