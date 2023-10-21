ستساعدك المقالة التالية: ياهو نيوز يسقط البحث في المدونات

ياهو نيوز يسقط البحث في المدونات

في ما يصادف تقريبًا الذكرى السنوية الأولى لإضافة Yahoo البحث في المدونات إلى نتائج بحث Yahoo News، قامت Yahoo بشكل غامض بإخراج منطقة البحث في المدونات من لعبة الأخبار.

إلى جانب حذف نتائج بحث المدونات من Yahoo News (يجب عدم الخلط بينه وبين المدونات المفهرسة في فهرس Yahoo News، والذي يختلف عن فهرس Yahoo Blog Search)، قامت Yahoo أيضًا بتغيير عنوان ووصف صفحة البحث عن الأخبار الخاصة بها، المزيد أو أقل تأكيدًا لاتجاههم الجديد وإمكانية الإقراض لإطلاق عرض جديد ومختلف لبحث مدونة Yahoo. أميت أغاروال يشرح:

الإصدار الأقدم من Yahoo Cache – تعرض هذه الصفحة أخبار Yahoo وبحث المدونات في عنوان Yahoo! الصفحة الرئيسية للبحث عن الأخبار.

أحدث إصدار من Google Cache – تعرض هذه الصفحة الصفحة الرئيسية لبحث Yahoo News دون أي إشارات إلى بحث المدونات كما لاحظ جو بولورييه.

إذًا، ما الذي تمتلكه ياهو في غلاف بحث مدونتها؟ من المحتمل أنه نظرًا للنجاح المبكر الذي حققته MyYahoo Feeds وغيرها من العروض الموجهة نحو مدونات Yahoo والتي وصلت إلى السوق في وقت مبكر عن معظم منافسيها، لم تفعل Yahoo الكثير منذ ذلك الحين لإطلاق قارئ مدونات شامل (مثل قارئ جوجل) وعروض البحث، والتي يجب دمجها في تجربة Yahoo الشاملة (بطريقة مماثلة Ask.com لديه Bloglines).

ستيف روبيل ويضيف أنه يرى مصدر إحالة جديد لـ Yahoo في سجلات خادمه، Reader.yrank.feeds.yahoo.com.

نأمل أن تأتي المزيد من الأخبار خلال اليوم على Yahoo Blog Search.