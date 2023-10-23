ستساعدك المقالة التالية: ياهو والفيفا يعيدان إطلاق موقع كأس العالم لكرة القدم لعام 2006

ياهو والفيفا يعيدان إطلاق موقع كأس العالم لكرة القدم لعام 2006

ياهو! تعاونت الفيفا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إعادة إطلاق الموقع الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2006 في ألمانيا (FIFAworldcup.com)، والذي تقول ياهو “يقدم متجرًا شاملاً لا مثيل له لمحبي أكبر حدث رياضي في العالم، وسيتضمن تغطية في الوقت الفعلي لكل من القرعة النهائية والمباريات الـ 64 للبطولة؛ مقاطع فيديو كلاسيكية حصرية؛ وثروة من المعلومات حول ألمانيا والمدن المضيفة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، أضاف موقع FIFAworldcup.com ثلاث نسخ لغات جديدة هذا الأسبوع – البرتغالية والإيطالية والكورية – وهي متاحة الآن بسبع لغات.“

“بالنسبة للملايين من عشاق كرة القدم المتحمسين في جميع أنحاء العالم، سيكون موقع FIFAworldcup.com بمثابة الموقع الأكثر شمولاً للمعلومات التي لن يجدها المستخدمون في أي مكان آخر – بغض النظر عن البلد أو المنطقة الزمنية أو نصف الكرة الأرضية،” قال جورجي كونسويجرا، المدير العام لشركة Yahoo!’ رعاية الفيفا. “مع مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والأخبار العاجلة والمقابلات والنتائج في الوقت الحقيقي، يمكّن الموقع المستهلكين في جميع أنحاء العالم من التفاعل مع أكبر حدث رياضي في العالم.”

كانت هناك بعض الشائعات مؤخرًا حول رعاية Yahoo أو Google لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم (يُسمى كرة القدم في الولايات المتحدة واليابان)، لكنني أتصور أن رعاية Yahoo التسويقية لكأس العالم لكرة القدم ستكون أكثر فعالية من رعاية مانشستر. خاصة وأن كلاً من Yahoo وFIFA يشتركان في نفس المسرح العالمي.

بعد التفكير في هذا، قد تكون رعاية يونايتد خطوة ذكية، خاصة وأن شراكة Yahoo FIFA من المحتمل أن تفقد اهتمامها بالمملكة المتحدة بمجرد خسارة إنجلترا أمام البرازيل مرة أخرى 😉