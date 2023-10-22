ستساعدك المقالة التالية: ياهو وبرامج التجسس والنقر فوق الاحتيال

ياهو وبرامج التجسس والنقر فوق الاحتيال

انقر فوق الاحتيال دون نقرات؟ لقد تركت تعاملات Yahoo Search Marketing مع شركات البرامج الإعلانية دائمًا مذاقًا سيئًا في أفواه الكثيرين المحيطين بشركة البحث والمعلنين عنها.

أصدر Ben Edelmen للتو دراسة جديدة، أطلق عليها اسم The Spyware – Click-Fraud Connection – وإعادة النظر في دور Yahoo، والتي تتعمق في تفاصيل كافية حول كيفية قيام بعض شركات برامج الإعلانات المتسللة بتنفيذ عمليات احتيال عبر النقرات دون الحاجة إلى قيام مستخدم بالنقر فوق الإعلان.

ومن خلال عمليات إعادة التوجيه وبرامج التجسس التي تقوم بتحميل صفحات المعلنين على أجهزة الكمبيوتر المطمئنة، فإن بعض أكبر شركاء Yahoo يلتزمون بذلك مع معلنيهم المخلصين.

بن يكتب :

“يؤدي نشر الإعلانات أيضًا إلى خطر النقر الاحتيالي. لنفترض أن شركة Yahoo تتعاقد مع بعض المواقع X لعرض إعلانات Yahoo. إذا نقر أحد المستخدمين على إعلان Yahoo في X، فإن Yahoo تلتزم بدفع X (على سبيل المثال) نصف المبلغ الذي دفعه المعلن إلى Yahoo. ثم يكون لدى X حافز للنقر على إعلانات Yahoo على موقعها – أو استئجار آخرين للقيام بذلك، أو بناء روبوتات للقيام بذلك.

يقع نشر برامج التجسس ضمن المشكلة العامة المتمثلة في النقر الاحتيالي القائم على المشاركة. لنفترض أن X، موقع شريك Yahoo، يستأجر بائع برامج تجسس لإرسال المستخدمين إلى موقعه ولجعله يبدو كما لو أن هؤلاء المستخدمين قاموا بالنقر فوق إعلانات Yahoo الخاصة بـ X. وبعد ذلك سيدفع المعلنون لشركة Yahoo، وستدفع شركة Yahoo مبلغ X، على الرغم من أن المستخدمين لم ينقروا فعليًا على الإعلانات مطلقًا. “

يقدم بن أمثلة على عملية الاحتيال والشركات التي تنفذها بالإضافة إلى الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتيال في برامج الإعلانات المتسللة من Yahoo والتي حدثت في الثاني من أبريل.

يختتم بن الدراسة بالمشاكل الواضحة في هذه المعلومات وممارسات Yahoo في التعامل مع شركات البرامج الإعلانية أو الشركات التي تنقل إعلانات Yahoo المشتركة عبر برامج الإعلانات المتسللة وبرامج التجسس.

فيما يلي ملخص سريع:

ست مشكلات متميزة تتعلق بممارسات Yahoo والشركاء المعنيين.

* نقر احتيالي. ومن خلال عرض الإعلانات غير المناسبة هذه، تفرض شركة Yahoo رسومًا على المعلنين مقابل “النقرات” التي لم تحدث فعليًا. وهذا ينتهك الفرضية الأساسية لإعلان الدفع بالنقرة، أي أن المعلنين لا يدفعون إلا إذا أبدى المستخدم اهتمامًا بإعلانهم.

* حركة مرور غير مستهدفة. تعكس الأسعار المميزة لإعلانات الدفع بالنقرة (PPC)، جزئيًا، الاستهداف الشديد للعملاء المتوقعين بنظام الدفع بالنقرة (PPC): من المفترض أن تظهر إعلانات الدفع بالنقرة (PPC) فقط للمستخدمين الذين يبحثون بنشاط عن المنتج أو الخدمة أو المصطلح المحدد.

* حركة المرور ذاتية الاستهداف. غالبًا ما تستهدف إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) التي تقدمها برامج التجسس المعلنين بإعلاناتهم الخاصة.

* الفشل في تسمية الروابط الدعائية على هذا النحو . من خلال نشر برامج التجسس، غالبًا ما تظهر إعلانات Yahoo PPC على شاشات المستخدمين دون وضع علامات مناسبة.

* حركة مرور منخفضة الجودة. المستخدمون غير المدركين مقابل الباحثين الأكثر تطوراً.

* حركة المرور غير الأخلاقية من مصادر برامج التجسس. قال نوف، يجب على شركة ياهو أن تعمل حقاً على تنظيف ساحتها الخلفية.