ستساعدك المقالة التالية: ياهو وسي بي إس يقدمان برنامج 60 دقيقة عبر الإنترنت

ياهو وسي بي إس يقدمان برنامج 60 دقيقة عبر الإنترنت

اتفقت شركتا Yahoo وCBS على تقديم محتوى تفاعلي ومقاطع فيديو لملايين مستخدمي Yahoo، وخاصة الأصغر سنًا. ستتضمن الشراكة موقعًا مصغرًا لبرنامج Yahoo 60 Minutes يحتوي على خرائط تفاعلية ومعارض صور ومدونات للمراسلين… ولا توجد معلومات حول ما إذا كان آندي روني سينضم إلى طاقم Yahoo 60 Minutes أم لا (نأمل ألا يكون كذلك).

زاكاري رودجرز في انقر فوقZ يكتب:

موقع 60 دقيقة الصغير الجديد على Yahoo! سيحتوي على حزمتين إخباريتين في الأسبوع. الأول سوف يتوسع في مقطع مميز أثناء بث العرض. أما الثاني فسيتضمن “موضوعًا إخباريًا موضوعيًا”. سيتم تحديث الموقع المصغر كل ليلة أحد بعد البث المنتظم للبرنامج.

قال Budde إن أعضاء الطاقم سينضمون إلى مجموعة 60 دقيقة مع التركيز على تطوير عناصر الفيديو لـ Yahoo! وجعل العرض أكثر “وعيًا عبر الإنترنت”.

وقال لـ ClickZ News: “هذه هي الموجة الأولى من النهج المختلف الذي نتبعه مع الشركاء”. “تقليديًا، قمنا بترخيص المحتوى… الموجود بالفعل ونعيد توظيفه عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، [a new focus] “هو البحث عن شركاء يرغبون في القيام بالأشياء معًا – محتوى فريد عبر الإنترنت يتلاعب بعلاماتهم التجارية… ويرتبط بجمهورنا ومجتمعنا والتكنولوجيا.”