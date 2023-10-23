ستساعدك المقالة التالية: ياهو ووسائل التواصل الاجتماعي: وضع العلامات والمدونات والمراجعات

ياهو ووسائل التواصل الاجتماعي: وضع العلامات والمدونات والمراجعات

هناك مقالة جميلة تستحق القراءة في Business Week اليوم والتي يمكن مقارنتها بـ Business 2.0’s Flickrization of Yahoo؛ دائرة ياهو الاجتماعية. يستعرض المقال بعض عمليات الاستحواذ الأخيرة لشركة Yahoo (بما في ذلك WebJay وblo.gs وFlickr وUpcoming.org وdel.icio.us) وعروض Yahoo Social Media الحالية مثل MyWeb حيث تحول Yahoo “البحث من نشاط سلبي إلى نشاط تفاعلي”. “.

يستمر المقال في وصف كيفية دخول Google ومنافسي Yahoo الآخرين أيضًا إلى الفضاء الاجتماعي، من خلال عرض Google Orkut والبحث المخصص، ولكنهم “فعلوا أقل بكثير من Yahoo في مجال بناء المجتمع عبر الإنترنت”.

ياهو لم تخترع البحث الاجتماعي لقد ظلت فكرة الاستفادة من الحكمة الجماعية للمجتمعات تطفو على السطح في الأوساط الأكاديمية لسنوات. دخلت شركة Startup Eurekster السوق أولاً بتكنولوجيا البحث الاجتماعي الخاصة بها في أوائل عام 2004. ومنذ ذلك الحين، دخلت العديد من الشركات الناشئة الأخرى بتحولات مختلفة حول المفهوم العام، بما في ذلك Jeteye Technologies وKaboodle.

لكن ياهو تمثل أعظم فرصة لها لجذب الانتباه، نظراً لميزانيتها الضخمة البالغة 4 مليارات دولار و200 مليون مستخدم مسجل نشط. وإذا تمكنت ياهو من البدء في إغراء جحافل زوارها بتجربة بعض العروض المجتمعية التي تقدمها، سواء كان ذلك بمشاركة الصور على موقع فليكر أو إدراج المدونات المفضلة عبر موقع blo.gs، فسوف يكون بوسعها أن تبدأ في تطبيق البحث الاجتماعي على نطاق أوسع.

بعد الانتهاء من هذه المقالة أقترح عليك أيضًا إعادة النظر فيها فليكريزيشن من ياهو من الأعمال 2.0. المقالة قديمة بعض الشيء الآن، ولكنها تساعد حقًا في تصور مستقبل شركة Yahoo والمقامرة على البحث الاجتماعي، بينما تقوم أيضًا بتعبئة المستخدمين المسجلين النشطين، جميعهم البالغ عددهم 200 مليون.