ستساعدك المقالة التالية: ياهو! 4 يوليو المزج

ياهو! 4 يوليو المزج

سيليكونبيت نقاط ل مزيج جميل ياهو! تجميعها (ترقيتها على ياهو! محلي) لمساعدة الأمريكيين في العثور على عروض الألعاب النارية المحلية في الرابع من يوليو. لكن الموقع ملفت للنظر بسبب مظهره الرسومي الجريء وكيفية استخدامه للملاحة والفلاش لتعزيز تجربة المستخدم. بالإضافة إلى مواقع الألعاب النارية، فإنه يعرض المعالم السياحية والمتنزهات المحلية والمطاعم الأعلى تقييمًا.

التنقل بسيط ويقدم مجموعة من البيانات المفيدة والمنظمة. لقد كنت أجادل من أجل على الأقل بضع سنوات ستصبح هذه الخرائط الديناميكية نقطة البداية للبحث المحلي في كثير من الحالات. ومع ذلك، لا تزال هذه حالة استخدام الأقلية اليوم (باستثناء المواقع العقارية). ولكن هذا ياهو! يشير الموقع إلى واجهة ونظام تنقل قد يساعد في جعل توقعاتي حقيقة واقعة عاجلاً وليس آجلاً.

لا أعرف ما هي النسبة الدقيقة لسلوك “البحث” إلى سلوك “التصفح” عبر الإنترنت. أفهم من العديد من المصادر المختلفة أن البحث هو السلوك الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، فإن التصفح مهم للغاية ولا ينبغي استبعاده. عندما لا أعرف ما الذي أبحث عنه، سواء كان مطعمًا تايلانديًا أو برامج صيفية لأطفالي، أرغب في رؤية مجموعة من الخيارات. وإذا تمكنت من رؤية هذه الاختيارات مرتبة حسب الجودة والشعبية وما إلى ذلك، فهذا أفضل بكثير.

ما قد يكون الأمثل، على الرغم من صعوبة تنفيذه، هو مزيج من نظام Yahoo! موقع محلي ومؤقت في الرابع من يوليو مع التنقل المعتمد على الفلاش.

وفقًا لجمعية الصفحات الصفراء، فيما يلي أهم فئات استخدام المستهلك في الصفحات الصفراء المطبوعة:

* مطاعم

* طبيب وجراحين

*قطع غيار السيارات

* إصلاح وصيانة السيارات

*بيتزا

*المحامون/المحامون

*تجار السيارات-الجديدة والمستعملة

* أطباء الأسنان

*المستشفيات

* مقاولو السباكة

تخيل لو أن ياهو! (أو أي شخص آخر) قام بإنشاء أو تعديل موقع موجود ليعمل مثل موقع 4 يوليو وإدراج الأنشطة التجارية الأعلى تقييمًا في كل فئة من هذه الفئات، مع بعض المعلومات والوظائف الإضافية حول تلك القوائم. (يأتي معظم السباكين إليك لذا فإن الخريطة لا تهم في هذا الموقف.) قد يجادل البعض بأن ذلك سيكون جديدًا أكثر من كونه موضوعيًا. لكنها ستكون جذابة جدًا للعديد من المستهلكين على ما أراهن. بالطبع يمكن أن يجمع بين التنقل في البحث ويتضمن أفضل 20 أو 50 فئة بدلاً من 10 فئات فقط.

وجهة نظري هي أن تجربة المستخدم مهمة.

ال ياهو الحالي! محلي يعد واحدًا من أفضل المواقع المحلية وأكثرها اكتمالًا. ومع ذلك، فهو لا يزال مزيجًا مختلطًا (على عكس المزج) لمجموعة من الأشياء التي لم يتم دمجها بشكل كامل في تجربة المستخدم الأنيقة. أنا لا أنتقد ياهو حقًا! هنا. يعد إنشاء “تكامل أنيق” مهمة صعبة للغاية في سوق ديناميكي وسريع التطور، مع وجود الكثير من التخمين حول ما سيستجيب له المستهلكون.

الآن بعد أن أصبح المحتوى المحلي مشكلة أقل تدريجيًا (لا يزال يمثل مشكلة، ولكن ليس بالقدر الذي كان عليه قبل عام مضى)، أصبحت هندسة المعلومات وتصميم الواجهة في قلب التحدي المتمثل في تطوير الجيل التالي من المنتجات المحلية عبر الإنترنت . على ماذا تؤكد وأين تضعه؟ كم عدد المرشحات التي تقدمها وكم عدد أشكال التنقل؟ أين تذهب الخريطة وما حجمها؟ أين يذهب محتوى المجتمع وما مدى التخصيص الذي تسمح به؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ذات الصلة أمر صعب للغاية.

في أوائل عام 2005، عندما كنت أراقب مجموعة التركيز على المستهلكين في وظيفتي مع مجموعة كيلسي، طلبت من المشرف في نهاية الجلسة أن يطرح السؤال التالي: “إذا كان بإمكانك تصميم أو إنشاء موقع بحث محلي مثالي، فكيف يمكن ذلك؟ تبدو وماذا ستفعل؟ لا أحد في هذه المجموعة المكونة من 11 مستخدم إنترنت متطور إلى حد ما يمكنه الإجابة على هذا السؤال. كنت أتوقع مجموعة من الردود المفعمة بالحيوية، لكنها كانت جميعها صادمة. وكان هذا بعد ساعة ونصف من النقاش حول التسوق المحلي واستخدام الإنترنت. لقد كان الأمر غريبًا جدًا – ومفتوحًا للعين.

لا يعرف المستهلكون حقًا ما يريدون من البحث المحلي حتى الآن. إنهم يعرفون فقط أنهم يريدون ذلك ويريدون أن يكون أفضل مما هو عليه اليوم.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.