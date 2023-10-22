ستساعدك المقالة التالية: ياهو YPN يقول لا لحركة المرور ماي سبيس

ياهو YPN يقول لا لحركة المرور ماي سبيس

إذا كنت تستخدم ملفات تعريف MySpace والمدونات والتعليقات والرسائل البريدية لإرسال بريد عشوائي أو التأثير على المراهقين في MySpace للنقر فوق موقع الويب الخاص بك وأن حركة مرور MySpace تعد مصدرًا رئيسيًا لزوار موقعك – ​​احذر! لا تريد شبكة ناشري Yahoo أن تفعل شيئًا يذكر في تقديم إعلاناتها لهذه الفئة السكانية.

دارين روز Problogger.net يكتب أن فريق مراقبة الجودة في YPN يقوم بفصل مواقع الويب المعتمدة على حركة مرور MySpace من شبكة الإعلانات السياقية الخاصة بهم:

لقد تلقيت هذا الصباح بريدًا إلكترونيًا من ناشر YPN ساخط للغاية والذي تلقى مكالمة هاتفية من YPN تفيد بأنه تم إنهاء حسابه لأنهم استخدموا MySpace لإرسال حركة المرور إلى موقع الويب “الشرعي” الخاص بهم والذي يحتوي على YPN. كان السبب الرئيسي للإنهاء هو أن حركة المرور المرسلة لم تكن ذات “جودة عالية بما فيه الكفاية”.

جين سليج لديه نسخة من خطاب الإنهاء من شبكة ناشري Yahoo:

مرحبًا {اسم الناشر}،

لقد حاولت التواصل معك شخصيًا لمناقشة هذا الأمر ولكن رقم الهاتف الموجود لدينا غير صالح.

كجزء من جهودنا لضمان حركة مرور عالية الجودة للمعلنين على موقع Yahoo! شبكة الناشرين، نحن نراقب باستمرار سمات الناشر مثل:

1. مصادر حركة المرور الخاصة بها، بما في ذلك توزيعها الجغرافي.

2. نشاط النقرات المشبوهة.

3. معدلات تحويل المعلنين.

4. الجودة الشاملة للعملاء المتوقعين المتولدين على موقعك.

لسوء الحظ، نظرًا لضعف جودة حركة المرور، سنقوم بإنهاء حسابك على Yahoo! معرف حساب شبكة الناشرين اعتبارًا من نهاية يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2006. وفقًا للقسمين 6(أ) و6(ب) من Yahoo! وفقًا لشروط وأحكام شبكة الناشرين، لن نقوم بتضمين نقرات من مستخدمين غير أمريكيين أو نقرات غير صالحة في دفعتك. لقد قمنا برد المبالغ الناتجة عن المستخدمين غير الأمريكيين والنقرات غير الصالحة إلى المعلنين لدينا وسندفع أي مبلغ متبقي مستحق لك وفقًا للشروط والأحكام.

قامت شبكة Yahoo Publisher Network بإنهاء مواقع من برنامجها في الماضي بسبب انخفاض جودة حركة المرور وانخفاض التحويلات عبر الزوار الدوليين والنقر الاحتيالي، لكن Jen يقول إن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها Yahoo أو Google AdSense للناشر بالرحيل نظرًا لجودة الموقع. المواقع التي تحيل الجزء الأكبر من حركة المرور لهذا الناشر:

من المعروف منذ فترة طويلة أن مصدر الزيارات يمكن أن يؤدي إلى تعليق AdSense، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن AdSense أو YPN لا يستهدفان مصدرًا واحدًا محددًا للزيارات فحسب، بل أيضًا مصدرًا شرعيًا إلى حد ما باعتباره موقعًا حقيقيًا… على عكس مجموعة “احصل على 20000 زائر لموقعك مقابل 19.99 دولارًا فقط” والتي يتم استهدافها عادةً لأنها ذات جودة رديئة.

ومع ذلك، فإن هذا بالتأكيد يفتح أسئلة حول ما هي المواقع الأخرى التي ستستهدفها YPN بعد ذلك؟

بالنسبة لأولئك منكم الذين يستخدمون موقع MySpace بالفعل، فإن الجودة الرديئة للكميات الهائلة من حركة المرور على الويب هي سبب رئيسي لمشاكل تحقيق الدخل. يتلقى موقع MySpace فقط متوسط ​​0.10 دولارًا لكل ألف ظهور (التكلفة لكل ألف ظهور) من إيرادات الإعلانات، وكما ستلاحظ، فإن معظم المعلنين لديهم هم شاشات توقف وأزرار إخراج الريح وتنزيلات مقاطع فيديو إباحية على الحدود والتي تثبت برامج AdWare وبرامج التجسس على أجهزة كمبيوتر الأطفال.

إنها ضربة قوية إلى حد ما لناشري مواقع MySpace الموجهة مثل واجهات MySpace أو برامج MySpace التعليمية أو اختراقات MySpace؛ ولكن باعتباري معلنًا للتسويق عبر البحث في Yahoo وعضوًا في شبكة ناشري Yahoo، فأنا سعيد جدًا برؤية أن Yahoo تلتزم بإرشادات الجودة الصارمة، والتي ستحافظ على ارتفاع أسعار تكلفة النقرة للناشرين بينما تؤدي إلى تحسين عائد الاستثمار. للمعلنين.