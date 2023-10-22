ستساعدك المقالة التالية: يتفوق بحث MSN على Google وYahoo وAsk.com في دراسة مدى ملاءمة محركات البحث

يتفوق بحث MSN على Google وYahoo وAsk.com في دراسة مدى ملاءمة محركات البحث

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها Intralink، تم تصنيف بحث MSN على أنه أكثر صلة بالموضوع من Google وYahoo وAsk.com وAOL وGigablast وWisenut.

قبل أن تبدأ عروق الجميع في الخروج من رؤوسهم وتشتعل التعليقات على هذا المنشور بأمثلة البريد العشوائي لبحث MSN وحكايات تلاعب SEO بـ MSN ؛ دعونا نأخذ في الاعتبار المتغيرات المستخدمة للحكم على “الملاءمة” من قبل شركة Intralink هذه:

الملاءمة ونضارة المحتوى ومعدل الفشل ونتائج البحث الصعبة والميزات غير العضوية أو الإضافية.

من حيث الحداثة، أظهر Google وMSN أحدث الفهارس. وعلى الرغم من أن مسابقة V7N وإطلاق Umdum قد أظهرا أن Yahoo وAsk.com وMSN يقومون بفهرسة المواقع بشكل أسرع في أوقات إطلاق الموقع، إلا أن Yahoo وAsk.com وGigablast احتلوا المرتبة الأسوأ في الحداثة الإجمالية.

على SEOResourceCenter.com، نشرت Intralink تفصيلاً لنتائج دراستها وأهميتها:

الملاءمة (250 إجمالي عمليات البحث)

كان المعيار الأول والأهم هو إمكانية العثور على النتيجة في الصفحة الأولى. تم منح نقاط إضافية للمطابقات الدقيقة الإضافية في الصفحة الأولى. ولكن نظرًا لأن الملاءمة تعتبر إلى حد ما في نظر الناظر، فإن المطابقة الدقيقة لـ 1 في الصفحة الأولى تم تصنيفها أعلى بكثير من 3 في الصفحة الثانية أو الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 4 مطابقات تامة لا تزيد كثيرًا عن 3. ثم نظرنا إلى إجمالي عدد المطابقات التامة لهذا المصطلح. ونظرًا لأن العديد من عمليات البحث فريدة من نوعها، فقد قمنا بتقييم عمليات البحث الصعبة بدرجة أعلى. بمعنى آخر، من الذي يحقق أفضل أداء في عمليات البحث الصعبة؟ هو في الأساس نفس السؤال “ما هو محرك البحث الذي من المرجح أن يجد أفضل النتائج لبحثي الفريد؟”،

نضارة المحتوى (30 عملية بحث)

هذا اختبار من جزأين. الأول يتعلق بحدث حالي (نتائج أمريكان آيدول أو نتائج اليانصيب المحددة في الأسبوع الماضي يمكن أن ينتجها محرك البحث المعلومات المطلوبة. جميع محركات البحث التي تم اختبارها باستثناء Gigablast وWisenut حصلت على درجات مثالية. كان Wisenut قريبًا من فقدان الكمال بفارق ضئيل فقط “10%. تمت معاقبة Gigablast لأنها تطابقت حوالي 20% فقط من الوقت. وكان العامل الثاني هو مدى حداثة المحتوى المعروض. ومن أمثلة عمليات البحث: “مقالة كوندوليزا رايس” و”حرب العراق”.

كان أداء Google جيدًا جدًا فيما يتعلق بالحداثة في عمليات البحث المتعلقة بالأخبار. لكن جوجل وياهو! كلاهما واجه مشاكل في العثور على أعمال جديدة. يبدو أن كلا محركي البحث هذين يستخدمان مرشحًا على مواقع الويب الجديدة. تمت الإشارة إلى هذا في Google باسم تأثير وضع الحماية. على السطح فمن المنطقي. تقول الشائعات أن Google تضع موقع ويب جديدًا في الخلفية لبضعة أشهر لتحديد ما إذا كان الموقع سيبقى موجودًا، أو ما إذا كان شيئًا طرحه شخص ما لمحاولة اختباره، أو كسب المال بسرعة. تظهر المشكلة عند إطلاق مطعم جديد أو تاجر سيارات أو أي موقع مفيد آخر. إذا كنت تستخدم Google أو Yahoo فقط! لبحثك قد يستغرق الأمر شهورًا للعثور عليه. لمزيد من المعلومات حول هذا التأثير، لدى WebMasterWorld منتدى تتم فيه مناقشة الموضوع. وهذا رابط لأحد أقسام المنتدى

نحن نعمل حاليًا على التقرير التالي المتعلق بأهمية محرك البحث والذي سيتم إصداره في شهر يوليو. نحن نقوم بإضافة دراسة بحثية مضبوطة لأخذ بعين الاعتبار مواقع الويب التي تم إصدارها حديثًا.

معدل الفشل (250 إجمالي عمليات البحث)

كم مرة لم يتمكن محرك البحث من إنتاج المعلومات في أول 3 صفحات من البحث الصعب. تم تعريف البحث الصعب على أنه عدم عثور 3 محركات بحث على الأقل على النتيجة في الصفحة الأولى. يعد هذا أمرًا محبطًا بشكل خاص للمستخدمين ويحظى بوزن أكبر من الإضافات (مثل الخرائط أو عمليات البحث المحلية).

نتائج البحث الصعبة (40 عملية بحث)

ما مدى جودة أداء محرك البحث عندما كان من الصعب الحصول على نتائج الصفحة الأولى. من أمثلة عمليات البحث “تاجر سيارات فارجو نورث داكوتا” و”إصلاح الأجهزة في موين”.

ميزات غير عضوية وإضافية.

هذا هو الأكثر ذاتية والأخف وزنا بشكل عام. لقد أجرينا عمليات تفتيش مفاجئة على محركات البحث باستخدام الخرائط، فمن يمكنه العثور على عنوان محدد؟ كان مثالا. نظرنا أيضًا إلى نتائج البحث المحلية. هذه هي الأدلة التي تسهل العثور على رقم الهاتف أو الموقع. عملت معظم ميزات البحث المحلية بشكل جيد إلى حد ما، لكن Google كانت ميزة استثنائية. في البحث بعد البحث، كانت الميزة المحلية دقيقة بنسبة 100%. إذا أجرينا بحثًا محليًا عن تاجر سيارات في سينسيناتي، فسنجد تجار سيارات في سينسيناتي. في محركات البحث الأخرى، تم عرض نتائج لمحلات إصلاح السيارات والإطارات والفرامل وغيرها من القوائم ذات الصلة بالسيارات التي لا تتعلق بتجار السيارات.

تضع Intralink أيضًا نماذج البحث الخاصة بها، ونظرة عامة على تقرير الرئيس التنفيذي إريك جور، وسبب إجراء البحث.

ربما لم تحظى هذه الدراسة بنفس القدر من الاهتمام في دوائر تحسين محركات البحث في الماضي، ولكن توقيت Intralink مذهل ويرتبط بشكل لا يصدق بعالم محركات البحث هذا الأسبوع، خاصة مع MSN Live Windows الآن بالطاقة Amazon.com، وانتقل Steve Berkowitz من Ask.com إلى Microsoft Search، وGoogle Firefox / MSN Search. Windows اندلع “الجدل” حول نظام التشغيل Vista.

هل توافق على إنترالينك؟ هل يعد MSN Search الآن محرك بحث أفضل من Google أو Ask.com أو Yahoo؟