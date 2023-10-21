ستساعدك المقالة التالية: يتلقى Google Earth Hack توقفًا وتوقفًا مهذبًا ومجانيًا

قامت Gaia، التي تصف نفسها بأنها “محاولة لإجراء هندسة عكسية لبرنامج Google Earth الشهير وتنفيذ وظائفه بطريقة مفتوحة ومحمولة وقابلة للتخصيص وقابلة للتوسيع”، مؤخرًا بنشر رسالة التوقف والكف التي تلقتها من مايكل تي جونز، كبير التقنيين في Google Earth .

كتب السيد جونز أنه وفريقه “يشعرون بالقلق من أنك قد لا تفهم التأثير الاجتماعي العالمي المتطور لإبداعك الهندسي”.

مع ذلك، تحتوي الرسالة على بعض القوة: “إن اللطف الذي جعلت جوجل من خلاله أعجوبة كوكبنا متاحة لأكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم أصبح الآن مهددًا – ليس من قبل منافس تجاري شرس ومهدد – ولكن من قبلكم”.

ولكن يتضمن ذلك دائمًا مجاملات: “نحن لا نزال نأمل في حدوث ذلك

كانت نتيجة غير مقصودة لما بدأ كفضول فكري من قبل أ

مهندس ذكي مثلنا، لديه شغف لتعلم كيفية عمل الأشياء.

أهنئ شركة جوجل على اتباعها النهج الناعم أولاً – ومن الواضح أن مؤسس جايا تعلم درسه في رده بأن “البيانات لا تنتمي إلى جوجل، فهي مرخصة بموجب شروط معينة، والتي تشمل عدم قدرة أطراف ثالثة على الوصول إلى البيانات الأولية. إذا تم انتهاك هذه الشروط باستمرار، فلن يُسمح لـ Google بعد الآن باستخدام البيانات، وبالتالي لن يكون هناك المزيد من Gaia فحسب، بل لن يكون هناك المزيد من Google Earth. هذا ليس ما أريده على الإطلاق، ولا أتمنى أن يريده أي منكم.

وهذا بعيد كل البعد عن أيام بوبل 😉

عبر شمعي.

عن المؤلف:

غاريت فرينش سيتم تغطية مؤتمر MPlanet الخاص بـ AMA لـ تحول التسويق وزيارة ابن عمه مارك ستيفن الذي قام مؤخرًا حصل على جائزة التميز من والت ديزنيالذي سجله جده بالفيديو وقام بتحريره.