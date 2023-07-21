ستساعدك المقالة التالية: يتمتع Mac Mini الجديد بسعة 256 جيجابايت وماك بوك برو بسعة 512 جيجابايت بسرعات SSD أبطأ من الموديلات السابقة

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يتمتع جهاز Mac Mini الجديد بسعة 256 جيجابايت وماك بوك برو بسعة 512 جيجابايت بسرعة SSD أبطأ من الطرازات السابقة

في حين أن سعر جهاز mac mini الجديد المزود بشريحة m2 له سعر بدء أقل ، وهو 599 دولارًا ، فإن الطراز الأساسي الذي يحتوي على 256 جيجا بايت من التخزين لديه سرعة SSD أبطأ لكل من القراءة والكتابة من طراز الجيل السابق مع Appleشريحة M1 الخاصة جدًا وذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

تم الكشف عن أن جهاز mac mini الجديد من آبل مزود بشريحة تخزين واحدة فقط يمكنها الاحتفاظ ببيانات بسعة 256 جيجابايت ، مما يجعلها أبطأ مقارنة بالموديلات السابقة حيث تم تجهيزها بشريحتي تخزين منفصلتين بسعة 128 جيجابايت ، وهو ما يفسر سبب ذلك. أحدث طراز أبطأ قليلاً من الموديلات السابقة.

إذا كنت لا تزال لا تحصل على المفهوم الكامل لـ “لماذا؟” النموذج الأحدث أبطأ.

ثم دعونا نضعها على هذا النحو ، يحتوي الطراز الأحدث على شريحة NAND واحدة فقط للتخزين وكان النموذج السابق يحتوي على عدة شرائح NAND ، عندما تم تجميعها معًا صنعت سعة التخزين لشريحة التخزين الفردية المستخدمة في الطراز الأحدث.

عندما نقارن بينهما ، علمنا أن النموذج السابق هو بالفعل أسرع من الطراز الأحدث لأنه يحتوي على قناتين منفصلتين تعملان معًا لإدارة تخزين الجهاز ، مما يجعله أسرع من الطراز الأحدث ، على الرغم من أنهم لديك نفس القدر من التخزين.

علاوة على ذلك ، تم التأكيد من خلال المقارنة المعيارية على أن سرعات قراءة وكتابة SSD لجهاز Mac Mini الجديد سعة 256 جيجابايت تبلغ حوالي 1500 ميجابايت / ثانية ، وهو ما بين 30٪ إلى 50٪ أبطأ من سرعات القراءة والكتابة في طراز الجيل السابق.

بالنسبة للطراز الأساسي الموجود في نهاية الخدمة الأعلى مع شريحة M2 pro التي تم إنشاؤها بواسطة Apple نفسها ، يبدو أن الطراز الأساسي بسعة تخزين 512 جيجابايت يحتوي على شريحتين NAND أقل من الطراز المستند إلى Intel الذي تم استبداله ، تتميز موديلات Mac book pro و MacBook Air مقاس 13 بوصة المزودة بشريحة M2 وسعة تخزين 256 جيجابايت بسرعات SSD أبطأ ، ويرجع ذلك إلى تغيير في كمية رقائق NAND ، ولم تقرر شركة Apple تغيير مسارها باستخدام طراز جديد من Mac Mini أعلنوا عنه.

في أثناء، Apple ادعى أن أجهزة Mac المستندة إلى M2 تتمتع بأداء أسرع من طرزها القديمة ، بالنسبة لأنشطة العالم الحقيقي ، لكنها عبارة غير واضحة لأنها لا تخبرنا كثيرًا عن نوع السرعة التي يشيرون إليها ، فقد يستخدم النقاد هذا البيان ضد في هذه الأثناء ، يمكن أن يشيروا إلى نوع مختلف من “السرعة” وهو ما بيانهم يوحي حسنًا.

يحتوي الطراز الأحدث من MacBook Pro أيضًا على سرعات SSD أبطأ عندما يتم تكوينه بسعة تخزين تبلغ 512 جيجا بايت بسبب تقليل رقائق NAND.