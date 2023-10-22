ستساعدك المقالة التالية: يتم إعادة إطلاق FirstGov باستخدام Vivisimo وMSN Powered Search

يتم إعادة إطلاق FirstGov باستخدام Vivisimo وMSN Powered Search

تمت إعادة إطلاق FirstGov.gov باستخدام منصة بحث الويب Velocity الخاصة بـ Vivísimo (تقنية البحث التجميعي). تعمل البوابة المعاد تصميمها، والتي تم إطلاقها اليوم، على تعزيز إمكانات البحث والبحث الموحد والتجميع الخاصة بـ Vivísimo Velocity، جنبًا إلى جنب مع نتائج البحث الموسعة من Microsoft MSN Search. يعد حل البحث المستضاف الجاهز هذا بمثابة العمود الفقري للتكنولوجيا Kids.Govو Espanol.Gov و Consumer.Gov، وهي مواقع شقيقة لـ FirstGov موجهة نحو السوق المتخصصة.

FirstGov.gov يستخدم Velocity للزحف بشكل انتقائي إلى المستندات الحكومية وصفحات الويب، والبحث التعريفي عن الموارد الحكومية، وتجميع كافة النتائج في فئات موضوعية. توفر هذه الإمكانات، بالإضافة إلى فهرس بحث MSN أكبر بخمس مرات من فهرس بحث FirstGov.gov القديم، بحثًا أكثر شمولاً وغنيًا بالميزات للمستخدم. ونتيجة لذلك، يقضي المستخدمون وقتًا أقل في التنقل بين البيروقراطية الواسعة للمعلومات الحكومية، ويقضون وقتًا أطول في العثور على المعلومات ذات الصلة ببحثهم واستكشاف الموضوعات ذات الصلة بعمق.

“مزيج من حيوية وقال إم جي بيتزيلا، المدير المساعد لمكتب خدمات المواطنين والاتصالات التابع لـ GSA: “يعمل بحث MSN على إنشاء بحث FirstGov.gov قوي جديد سيجعل المستخدمين أكثر إنتاجية وأفضل اطلاعًا”. “تزودنا مرونة Vivísimo وفهرس MSN Search بحل بحث قوي يفتح كميات هائلة من المعلومات الفيدرالية والخاصة بالولاية والمحلية لمستخدمي FirstGov.gov. إن الميزات الجديدة، إلى جانب انخفاض تكلفة بناء ونشر وصيانة خدمة البحث FirstGov.gov الجديدة، تؤدي إلى قيمة لا مثيل لها لحكومة الولايات المتحدة ودافعي الضرائب.

تقوم منصة بحث الويب Velocity من Vivísimo بشكل انتقائي بالزحف إلى مجموعة متنوعة من المصادر الحكومية وفهرستها بما في ذلك مستندات الأسئلة المتداولة (FAQs) والنماذج الحكومية وإعلانات الوظائف الحكومية والبودكاست الصوتي وتقارير المنتجات الاستهلاكية، لإرجاع مصادر القيمة المضافة ودمجها مع نتائج الويب على FirstGov.gov. يؤدي البحث عن “الإقرارات الضريبية” إلى ظهور الأسئلة الشائعة التي تتناول أسئلة مثل “أين يمكنني الحصول على الإقرار الضريبي؟” و”كيف يمكنني الحصول على نسخة من الإقرار الضريبي للعام السابق؟”

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخدمة الجديدة إمكانات تجميعية تأخذ كميات كبيرة من نتائج البحث وفرزها في مجلدات مواضيعية لتسهيل التنقل. ونتيجة لذلك، حتى الاستعلامات الأكثر غموضًا تؤدي إلى موضوعات محددة بوضوح يمكن للمستخدم استكشافها بشكل أكبر. على سبيل المثال، يؤدي البحث عن “الكونغرس” إلى عرض مجلدات النتائج المتعلقة بـ “مكتبة الكونغرس”، و”الكونغرس رقم 108″، و”مجلس الشيوخ”، و”الممثلين”، و”خطاب أمام الكونغرس”.

“يُظهر بحث FirstGov.gov الجديد جميع عناصر البحث الحديث: استخدام نتائج البحث من محركات بحث متعددة، والتجميع في مجلدات، والزحف المخصص للمنتجات الحكومية عالية القيمة مثل الأسئلة الشائعة وقواعد البيانات والنماذج وغيرها.” قال راؤول فالديس بيريز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Vivísimo. “تفتخر Vivísimo بالعمل مع GSA وMSN لبناء أفضل بوابة بحث حكومية في العالم.”

يقول كريستوفر باين، نائب رئيس شركة MSN Search في Microsoft: “إن MSN متحمسة لأن Vivísimo اختارت التطوير فوق نظام البحث الخاص بنا لتقديم حل مبتكر لـ FirstGov”. “تساعد Microsoft وVivísimo الحكومة الفيدرالية على الاستفادة الكاملة من الويب لمساعدة المستهلكين في العثور على ما يبحثون عنه بدقة من خلال العرض الأفضل في فئته للمجال الحكومي.”