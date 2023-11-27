ستساعدك المقالة التالية: يتم استبدال التسويق المؤثر، وهذا هو السبب

باعتبارنا شركة قامت ببناء منصتها حول مساعدة العلامات التجارية والمؤثرين على العمل معًا بشكل أكثر كفاءة، فنحن جميعًا على دراية بالارتفاعات والانخفاضات في صناعة التسويق المؤثر. وهذا هو الشيء الذي على وشك استبدال مصطلح “التسويق المؤثر”. وذلك لأن المصطلح والصناعة قد تغيرا.

تم تعريف “المؤثر” في الأصل على أنه أي شخص يمكنه التأثير على تصرفات الآخرين، على نطاق أصغر وأكبر. الأفراد الموثوق بهم الذين هم أصيلة وصادقة. لكن مصطلح “المؤثر” الآن يجعل معظم الناس يعتقدون عكس ذلك.

مع تغير المشهد التسويقي، من المهم أن تركز العلامات التجارية حملاتها على ما يهم. وهو بناء العلاقات والثقة مع الأشخاص الحقيقيين الذين يؤثرون حقًا على قرارات الشراء، وليس “المؤثرين”.

ولهذا السبب، قمنا بتفكيك مصطلح “التسويق عبر المؤثرين” وإعادة تعريف ما نعتقد أنه سيكون مستقبل التسويق في العقد القادم.

لماذا أصبح التسويق عبر المؤثرين غير مفضل؟

عند النظر إلى تاريخ التسويق عبر المؤثرين، هناك عدة أسباب رئيسية وراء استبعاده:

1. لقد حصلت على موسيقى الراب السيئة

عندما يفكر معظم الأشخاص العاديين في التسويق عبر المؤثرين، فمن الصعب عدم استحضار صور الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها كارداشيان في التعليقات، أو قيام أحد المؤثرين الكبار بالترويج لمنتجات لا تتوافق مع اهتماماتهم أو علامتهم التجارية الشخصية أو قيمهم مقابل ربح سريع فقط.

على الرغم من أن هذه المواقف قد لا تكون هي القاعدة، إلا أنها حدثت بما يكفي مع المشاهير وكبار المؤثرين لتشويه سمعة التسويق المؤثر. وعندما يحدث ذلك، يفشل المحتوى الذي تم إنشاؤه في القيام بالشيء الوحيد الذي كان من المفترض أن يفعله: تأثير القيادة.

إن كيفية النظر إلى المؤثرين لها تأثير كبير على كيفية تلقي توصياتهم. إذا لم يكن المؤثر الذي يقف وراء المنشور ذا مصداقية، فكيف يمكننا أن نتوقع أن يكون للمحتوى الخاص به أي تأثير؟

في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، أصبح المستهلكون متشككين بالفعل ويمكنهم معرفة متى لا يكون قلب شخص ما في المحتوى الذي أنشأه. في حين أن بعض المؤثرين قد ينشرون للحصول على الراتب، إلا أنه لا يمكن شراء ثقة المستهلك. وبمجرد أن يقوم أحد الأشخاص المؤثرين بالترويج لمنتج لا يؤمن به، سيبدأ جمهوره في التشكيك في توصياته المستقبلية.

2. لقد فقد المصطلح معناه

في هذه الأيام، تعيد العلامات التجارية تعريف ما يعنيه العمل مع الأشخاص المؤثرين – الشراكة مع الأشخاص الذين لديهم نطاقات واسعة ومتنوعة من المتابعين، وتشكيل شراكات طويلة الأمد، وتشغيل حملات مستمرة، وطلب أنواع مختلفة من المحتوى، والمزيد.

ولهذا السبب فقد هذا المصطلح معناه في كثير من النواحي. ما يفكر فيه شخص ما عندما يسمع مصطلح “التسويق المؤثر” قد يكون مختلفًا تمامًا عما يفكر فيه الشخص التالي، مما يؤدي إلى سوء فهم لنوع الحملة التي تتم مناقشتها.

3. لقد تغير مشهد وسائل التواصل الاجتماعي

لقد تغير مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصولاً إلى خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي. تعطي التطبيقات الأحدث مثل TikTok الأولوية للاكتشاف أكثر فأكثر، مما يؤدي إلى انتشار العديد من حالات TikTokkers الجديدة تمامًا بين عشية وضحاها وحتى المساهمة في بيع المنتجات بسرعة.

حقيقة الأمر هي أن الأشخاص يستهلكون محتوى أكثر من أي وقت مضى، وأي شخص لديه منصة له تأثير، بغض النظر عن عدد المتابعين. لم تعد كلمة “مؤثر” تعني أي شيء بعد الآن نتيجة لهذا التحول، ونشعر أنها لا تمثل بدقة كيفية عمل اكتشاف المنتج، على أي حال. يريد الأشخاص توصيات بشأن المنتجات من أشخاص آخرين – نادرًا ما يهم ما إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم عدد كبير من المتابعين أو ينشرون فقط لأصدقائهم وعائلاتهم المباشرين.

تساعد هذه الأيديولوجية بأكملها المستهلكين على تصور أنفسهم مع المنتج: فهم لا يريدون رؤية لقطات مصقولة ومثالية للمشاهير وهم يحملون منتجًا، بل يريدون محتوى أصليًا من إنشاء المستخدمين ومراجعات حقيقية يمكنهم الوثوق بها. وهذا ما يساعدهم على اتخاذ القرارات في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي المشبع.

ولكن هل يموت التسويق المؤثر؟

التسويق عبر المؤثرين ليس سيئًا بالطبع. إنها تحتاج فقط إلى مصطلح جديد يمثل في الواقع القيمة التي تجلبها. المفتاح هو وضع علامتك التجارية في المحادثات التي تحدث فيها قرارات الشراء. إليك ما لا يزال يعمل:

أصحاب النفوذ الجزئي والمستهلكون اليوميون

لقد كنا فريقًا من أصحاب التأثير الجزئي منذ اليوم الأول، حيث رأينا نتائج أفضل مقارنةً بالمؤثرين الكليين.

قد تختلف تعريفات المؤثر الجزئي؛ بشكل عام، أي شخص لديه ما بين 2500 إلى 25000 متابع قد يكون مؤهلاً ليكون مؤثرًا صغيرًا. يمتلك منشئو المحتوى هؤلاء جماهير أصغر حجمًا، وغالبًا ما تكون متخصصة، وقد أنشأوا معهم رابطًا أقوى من الثقة، لذا فإن التوصيات المقدمة منهم لها وزن أكبر.

كما ذكرنا أعلاه، أي شخص لديه منصة لديه القدرة على إحداث التأثير، لذلك يتم تضمين أصحاب النفوذ الجزئي الذين يقومون بإنشاء محتوى أصيل وقيم في ذلك – كما هو الحال مع المستهلكين العاديين.

توصيات المنتج الحقيقي

سيعتمد الأشخاص دائمًا على توصيات المنتج لاتخاذ قرارات الشراء الخاصة بهم، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، لذا فإن أي توصية منتج أصلية تظل ذات قيمة لعلامتك التجارية.

ومع ذلك، لدى المستهلكين طريقة للاستشعار عندما لا يكون منشئ المحتوى صادقًا تمامًا في مراجعاتهم، لذلك فهو المحتوى الحقيقي والأصيل الذي لن يخرج عن الموضة أبدًا. هذه المراجعات والشهادات والتوصيات الصادقة من الزملاء لها في الواقع وزن كبير: 92% من المستهلكين يثقون في توصيات الأشخاص الآخرين بشأن العلامات التجارية، حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المعني، لذلك يمكن لمراجعات المنتجات الأصلية أن تُحدث فرقًا كبيرًا في مسار مبيعاتك.

على الرغم من أن التسويق المؤثر سيتقاعد، إلا أن توصيات المنتج ستظل تلعب دورًا كبيرًا في رحلة المشتري.

محتوى ناتج عن طريق مستخدم

يظل المحتوى الذي ينشئه المستخدم يمثل جانبًا إيجابيًا حاسمًا في إدارة حملة تسويق مؤثرة. يعد المحتوى الذي ينشئه المستخدمون فعالاً للغاية كأداة تسويقية – في الواقع، يفضل 15% فقط من الأشخاص العناصر المرئية ذات العلامة التجارية على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، لذا فإن نشرها في مسار التسويق الخاص بك يمكن أن يساعد في ضمان إنشاء محتوى تسويقي يريد جمهورك المستهدف رؤيته بالفعل.

يمكن للمحتوى الذي ينشئه المستخدم أيضًا أن يوفر لك الكثير من الموارد، من الوقت والمال والطاقة، بشرط حصولك على إذن لإعادة استخدام هذا المحتوى في جهودك التسويقية الأخرى. إن أي محتوى منشأ من قبل المستخدم تقوم بإعادة نشره على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك (أو موقع الويب الخاص بك، أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الخاصة بك، وما إلى ذلك) يوفر عليك من الاضطرار إلى إنشاء هذا المحتوى داخليًا، مما يعني المزيد من الدولارات في جيبك والمزيد من الوقت لفريقك للتركيز عليه مشاريع أكبر وأفضل. ناهيك عن الدليل الاجتماعي الذي يضيفه.

ما الذي يحل محله؟

من الواضح أن تعلم الناس عن المنتجات من بعضهم البعض لن يختفي، ولكن الطريقة التي يحدث بها ذلك ستختفي. يملأ التسويق من المستهلك إلى المستهلك (المعروف أيضًا باسم التسويق C2C) الفجوات بين ما تريده العلامات التجارية من عملية التسويق المؤثر وما يبحث عنه المستهلكون عند اكتشاف منتجات جديدة. يحول التسويق من خلال C2C المستهلكين إلى قناة تسويقية، مما يسمح لهم باكتشاف العلامات التجارية التي يحبونها من الأشخاص الذين يثقون بهم (المستهلكون الآخرون مثلهم) بدلاً من العلامات التجارية نفسها أو من الأشخاص المؤثرين الذين لا يرتبطون بهم.

فيما يلي نظرة متعمقة على ماهية التسويق C2C وكيفية تطبيقه.

بالإضافة إلى استبدال التسويق المؤثر، يشمل التسويق من المستهلك إلى المستهلك جميع الطرق التي يتعرف بها الأشخاص على المنتجات من بعضهم البعض عبر الإنترنت وكيف يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من هذه العملية لجعل مسار التسويق بأكمله أكثر فعالية.

بدءًا من جذب المستهلكين العاديين الذين لديهم اهتمام حقيقي بمنتجاتك لتجربتها ونشرها، إلى جلب سفراء العلامات التجارية، إلى إضافة المحتوى الذي يقومون بإنشائه عبر مسار التسويق الخاص بك، فإن التسويق من المستهلك إلى المستهلك هو كل ما أردناه دائمًا التسويق المؤثر، بدون أمتعة.

قد يكون التسويق من C2C أمرًا صعبًا، لكن لا داعي للذعر. Statusphere هنا للمساعدة. باعتبارنا أول منصة من نوعها مخصصة لمساعدتك على توسيع نطاق جهودك التسويقية من مستهلك إلى مستهلك، يمكننا أن نتولى مهمة إدارة حملة تسويقية جديدة بعيدًا عن لوحتك ومساعدتك على توفير الوقت والطاقة والموارد مع الحصول على الأشخاص المناسبين الذين ينشرون منتجاتك.

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