ستساعدك المقالة التالية: يتم فتح برنامج Yahoo Messenger 8.0 الجديد مع المكونات الإضافية للمطورين

يتم فتح برنامج Yahoo Messenger 8.0 الجديد مع المكونات الإضافية للمطورين

تم طرح الإصدار التجريبي الصوتي من Yahoo Messenger 8.0 لأول مرة اليوم مع وظيفة إضافية جديدة تسمح بإجراء محادثات مخصصة. تعمل المكونات الإضافية وواجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين على فتح Yahoo Messenger لأدوات الطرف الثالث لشركات مثل Amazon.com، وAmericanGreetings.com، وCoupons, Inc.، وeBay، وNewsGator. تمنح هذه المكونات الإضافية مطوريها طريقة جديدة لبناء التعرف على العلامة التجارية والثقة والوعي من خلال التفاعل على تطبيق Yahoo Messenger.

يمكن العثور على المكونات الإضافية الجديدة لبرنامج Yahoo Messenger في معرض Yahoo Messenger أو مشاركتها أو تحميلها على Gallery.yahoo.com/tags/Messenger.

في اتجاه مماثل لشبكة Yahoo Publisher Network وأقسام Yahoo الأخرى، فإن فتح Yahoo Messenger لتقنيتها عبر شبكة مطوري Yahoo يجب أن يؤدي إلى بعض الأدوات الجديدة والمثيرة المتاحة للتنزيل من قبل الناشرين أو الشركات التي ترغب في استهداف الملايين من مستخدمي Yahoo Messenger يوميًا .

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ستقدم Yahoo أيضًا مكونات إضافية يمكنها الاتصال بخدمات الشركة المتنوعة، بما في ذلك Yahoo! الإجابات والتقويم والمالية والموسيقى والأخبار والرياضة وYahoo! 360.

“المكونات الإضافية الجديدة لـ Yahoo! علق براد جارلينجهاوس، نائب الرئيس الأول للاتصالات والمجتمع والأبواب الأمامية في Yahoo، على أن برنامج Messenger with Voice يمكّن الأشخاص من إنشاء تجربة الاتصالات التي يريدونها، من خلال منحهم طريقة لتخصيص خدمة المراسلة الفورية الخاصة بهم باستخدام ميزات وخدمات الويب المفضلة لديهم.

إلى جانب الترويج لـ Messenger كمنصة تطوير مثلما فعلت AOL مع AIM Triton، أضافت Yahoo بعض الميزات الجديدة في الإصدار 8.0 أيضًا. يمكن للمستخدمين الآن الحصول على قائمة جهات اتصال تصل إلى 1000 شخص، وإضافة مؤثرات صوتية إلى المحادثات الصوتية، كما زاد حد نقل الملفات إلى واحد غيغابايت.