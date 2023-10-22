ستساعدك المقالة التالية: يتوسع حجم نص Google AdSense مع الموقع

يتوسع حجم نص Google AdSense مع الموقع

كان لدينا ضيف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بي لبعض الوقت وسألني الضيف عما إذا كان بإمكاني زيادة حجم نص الصفحة لأن أعينهم كانت تزعجهم قليلاً.

لذلك، باستخدام Firefox (المتصفح المفضل لدي على الرغم من أن البعض في مجتمع Opera لا يزالون يحاولون إقناعي بالتغيير)، اتبعت المهمة العادية المتمثلة في زيادة حجم النص عن طريق تحديد “عرض” من أزرار المتصفح، ثم حجم النص> زيادة.

لقد قمت بتغيير حجم النص من قبل في الماضي، ولكن إما كنت على صفحة ويب لم يكن برنامج Google AdSense قيد التشغيل أو لم ألاحظ ذلك، ولكن مع زيادة حجم النص في المتصفح، زاد حجم النص أيضًا مربع إعلان Google AdSense.

دعونا نلقي نظرة على مجلة محرك البحث على سبيل المثال. إليك مستطيل AdSense بالحجم الطبيعي على الموقع:

ثم قمت بزيادة الحجم 4 مرات في التسلسل أدناه (يمكنك استخدام إعلان Looksmart كنقطة مرجعية).

لا تزال قابلة للاستخدام ويتم تضمين كافة الإعلانات:

تؤدي نقرتان أخريان عند الزيادة إلى ظهور إعلان أول غير قابل للقراءة:

تؤدي زيادة الخطوط خطوة أخرى إلى دفع المواد الإعلانية تقريبًا من المساحة الإعلانية بالكامل:

ومن المضحك أن حجم تصميم الإعلان يظل كما هو، ولكن تمت زيادة النص بشكل كبير بحيث لا يظهر الإعلان النهائي بالكامل في مربع AdSense.

بالتأكيد، أنا لا أقوم بزيادة حجم الخط بشكل مستمر، ولكن التجربة برمتها جعلتني أتساءل عن عدد الأشخاص الذين يفعلون ذلك، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في العين وكبار السن، الذين يشكلون شبكة إنترنت كبيرة بشكل متزايد باستخدام الديموغرافية – وكيف يتم زيادة الخط يؤثر الحجم سلبًا على أداء الإعلانات السياقية بين تلك المجموعة.

مع الزيادات في حجم الخط على Firefox، المتصفح الذي كنت أستخدمه، لم تكن إعلانات Google AdSense هي الجزء الوحيد من الموقع الذي فقد التنسيق الأساسي وقيمة سهولة الاستخدام، حيث كان الموقع بأكمله معطلاً باستثناء الصور والكائنات الأخرى.