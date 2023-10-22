ستساعدك المقالة التالية: يتوفر 20.000 مقطع فيديو من Sony PSP من خلال بحث GUBA

يتوفر 20.000 مقطع فيديو من Sony PSP من خلال بحث GUBA

أضافت GUBA، وهي خدمة بحث للوسائط المتعددة لمقاطع فيديو Usenet، إمكانية تشغيل Sony PSP لمحتوى فيديو Usenet المفهرس من GUBA. الآن، تقدم جوبا أكثر من 20.000 مقطع فيديو تم اختيارها من أقدم وأكبر خدمة لوحات الإعلانات في العالم. أصبح بمقدور مشتركي GUBA (عبر الاشتراك المدفوع) الآن تنزيل المحتوى المفضل لديهم مباشرةً على جهاز الفيديو المحمول الذي يختارونه؛ PSP (بلاي ستيشن محمول) أو Appleآي بود.

بالإضافة إلى تقديم مقاطع فيديو بتنسيق PSP أو iPod، توفر GUBA أيضًا القدرة على الاشتراك في خلاصات RSS باستخدام كلمات رئيسية تتوافق مع اهتمامات معينة، لذلك عندما يتم نشر مقاطع فيديو جديدة على Usenet تتطابق مع هذه المعلمات المحددة من قبل المستخدم، تستخدم GUBA تلقائيًا الكلمات الرئيسية المفهرسة الخاصة بالموقع. وصف الملفات لتوفير خلاصات RSS.

تقول GUBA أن أحد الجوانب الفريدة لخدمتهم هو القدرة على الوصول إلى محتوى الوسائط المتعددة المتاح على “الويب المظلم”، والذي يشير إلى Usenet وأشكال أخرى من محتوى الوسائط المتعددة التي لم تتم فهرستها بواسطة محركات البحث الرئيسية مثل Yahoo أو Google أو Microsoft.

قال توماس ماكينيرني، الرئيس التنفيذي لشركة GUBA: “لقد أثبتت GUBA مرة أخرى سبب كونها الشركة الرائدة في السوق في توفير المحتوى لجميع المنصات”. “لقد مكنتنا قيادتنا التقنية من توسيع نطاق تجربة GUBA إلى منصة جديدة أثبتت أنها واحدة من أهم مصادر الترفيه المحمول.”