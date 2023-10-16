ستساعدك المقالة التالية: يتيح Google AdSense للناشرين تغيير الخطوط

لقد لاحظت الكثير من الخطوط المختلفة في Google AdSense هنا في SEJ، ومن المعروف أن AdSense يختبر خطوطًا جديدة منذ عام 2008 وفي عام 2006، وقد وثقت كيف تغير حجم خط AdSense مع حجم نص متصفح Firefox، والآن يسمح AdSense للناشرين تعيين الخطوط المفضلة لديهم في محرر AdSense.

الخطوط التي تسمح Google للمدونين والناشرين باختيارها حاليًا هي Arial وTimes وVerdanna. من الناحية المثالية، ستقوم الخدمة تلقائيًا بتحسين و/أو اقتراح أفضل الخطوط في موقعك عبر تنبيهات AdSense أو ملاحظات من فريق التحسين، ولكن ربما يحدث ذلك في المستقبل. [More from the Inside AdSense Blog]

في الوقت الحالي، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك في AdSense، واختيار علامة التبويب “حسابي”، ثم “إعدادات الحساب”. ضمن إعدادات الحساب، حدد تفضيلات عرض الإعلان وسترى القائمة المنسدلة لتحديد خط Google Adsense المفضل.

يمكنك أيضًا إعداد خطوط محددة لكل نوع إعلان:

ومع ذلك، يمكنك أيضًا تحديد وجوه خطوط مخصصة لوحدات إعلانية محددة قمت بإنشائها باستخدام ميزة “إدارة الإعلانات”. عند إنشاء وحدات إعلانية جديدة، ستتم مطالبتك بالاختيار بين “عائلة خطوط AdSense القياسية” الافتراضية، أو وجه الخط الجديد على مستوى الحساب (إذا قمت بتحديد واحد)، أو وجه خط آخر. يمكنك أيضًا تغيير مظهر الوحدات الإعلانية الحالية، من خلال زيارة صفحة “إدارة الإعلانات” في حسابك وتحديث اختيارات الخطوط لوحدات إعلانية محددة. بمجرد قيامك بتغيير شكل الخط لوحدة إعلانية بعيدًا عن الوضع الافتراضي، سيتم الحفاظ على هذه التحديدات حتى إذا قمت بتغيير الإعدادات على مستوى الحساب لاحقًا.