ستساعدك المقالة التالية: يجب عليك القيام بالتسويق عبر LinkedIn لعملك، ابدأ اليوم

يعد موقع LinkedIn موقعًا شائعًا للمحترفين والباحثين عن عمل لتنمية علاقاتهم ومسيراتهم المهنية. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الشبكة الاجتماعية فرصة تسويقية ضخمة في خلق الوعي بالعلامة التجارية وجذب العملاء المحتملين. لهذا السبب يجب عليك القيام بالتسويق عبر Linkedin لعملك.

غالبًا ما يتجاهل الكثير من الأشخاص هذه المنصة لتنمية أعمالهم، ولكن يجب أن يكون LinkedIn جانبًا مهمًا في استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك أيضًا. قد لا تكون المنصة حميمة أو غير رسمية Facebook أو Instagramولكنه يظهر للمحتملين قدرات العمل.

لماذا يجب أن تكون على LinkedIn؟

يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة الاستفادة بشكل كبير من تواجدهم على المنصة. فهو يسمح لهم بالتواصل مع المهنيين ذوي التفكير المماثل بطريقة مختلفة عن الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل Facebook أو Twitter. لهذا السبب يجب أن تحصل على صفحة شخصية وصفحة خاصة بالشركة على LinkedIn.

1. احصل على المزيد من التعرض لعملك.

2. قم بتكوين شبكات تواصل مع قادة الأعمال.

3. توظيف المتقدمين لفرص العمل.

4. تواصل مع الأشخاص الذين يعملون في نفس مجال عملك

5. إنشاء شخصية السلطة عن طريق كتابة ومشاركة المقالات

ينضم العديد من الأشخاص إلى LinkedIn لأسباب مختلفة. ولكن الأهم من ذلك كله، أنها بمثابة منصة تسويقية رائعة للشركات الصغيرة. كما هو الحال مع معظم العروض الترويجية، يجب أن يكون لديك خطة تسويقية حول كيفية اكتساب شهرة لشركتك.

كيفية التسويق على لينكدإن

هل تريد أن تبدأ بالتسويق عبر LinkedIn؟ نظرًا لأن شبكة التواصل الاجتماعي لها جمهور ونهج مختلف، فأنت بحاجة إلى استراتيجية لجذب انتباههم. فيما يلي دليل يمكنك من خلاله التنقل في المنصة.

إنشاء صفحة شخصية وصفحة شركة ذات مظهر احترافي

المهنية لا يجب أن تكون مملة. قم بتنظيم صفحتك الشخصية وصفحتك الخاصة بالشركة من خلال دمج شخصية علامتك التجارية فيها. أنشئ انطباعًا حيث يحتاج الأشخاص إلى التواصل معك أو التعامل مع شركتك.

أضف المعلومات ذات الصلة مثل المهارات والإنجازات والخدمات والمزيد. بالنسبة إلى صفحة شركتك، أضف تفاصيل حول العمل وزملائك في الفريق ورحلات الشركة طوال عام العمل.

تحسين صفحتك للبحث عن العملاء

جمهور LinkedIn هم أكثر من المحترفين والباحثين عن عمل والمستقلين وأصحاب الأعمال. كل فرد على المنصة لديه حسابات في صناعة معينة. إذا كنت ترغب في أن يتم اكتشافك وزيادة جمهورك، فيجب عليك تحسين صفحتك لتكون سهلة البحث سواء خارج LinkedIn أو على LinkedIn.

أدخل الكلمات الرئيسية. يساعد وضع الكلمات الرئيسية ذات الصلة في ملفك الشخصي على رفع مستوى SEO الخاص بك في LinkedIn. على سبيل المثال، أنت تدير شركة تصميم رسومي وتسعى شركة أخرى إلى إقامة شراكة B2B مع فنان ومصمم رقمي. يمكن أن يؤدي وضع الكلمات الرئيسية والمرادفات مثل التصميم الجرافيكي أو فنان الجرافيك أو المصور الرقمي إلى تحسين نتائج البحث لشركتك.

اكتب المحتوى ذي الصلة. يمكنك كتابة محتوى ذي صلة من صفحة شركتك حيث تتم فهرسته بواسطة Google أيضًا. يمكنك أيضًا تحسين عملية التحسين الخاصة بك عن طريق نشر عروض Slideshare التقديمية. حتى التحديث المنتظم منك سيساعد قراءات البحث على فهم عملك.

ربط العودة إلى صفحة الشركة. تأكد من أن ملفك الشخصي وملف موظفيك مرتبطان بصفحة الشركة. يعد الارتباط بين موظفيك علامة على وجود شركة قوية ومهنية يرغب الأشخاص في التواصل معها. تأكد من تحديث صفحاتك الشخصية بشكل جيد.

اجعل صفحتك متوافقة مع علامتك التجارية. كلما كنت أكثر نشاطًا، كلما زاد بحثك جيدًا على المنصة. يجب أن تكون ديناميكيًا في نشر المعلومات ذات الصلة والاحتفاظ بها. هناك حاجة أيضًا إلى اتساق العلامة التجارية بالمثل مع موقع الويب الخاص بك وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الأخرى. وهذا يعني، عليك التحقق من الألوان والرسومات وأسلوب مقالاتك.

قم بالمطالبة بعنوان URL الخاص بك. إن المطالبة بعنوان URL باسم علامتك التجارية سيساعدك على الحصول على مرتبة أعلى في معظم عمليات البحث. فهو يجعل عمليات البحث أسهل من وجهة نظر عميلك. علاوة على ذلك، سيساعدك عنوان URL الخاص بك على الحصول على تصنيف أفضل في Google SERPs عندما يبحث الأشخاص عن علامتك التجارية باستخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة بها.

قم بتضمين محتوى غني بالوسائط

عندما لا تكون الكتابة كافية، يمكنك تضمين الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بشركتك. وفقًا لدراسات LinkedIn، تحصل الشركات التي تتضمن محتوى إعلاميًا على حصة أكبر من المشاركة تصل إلى 98 بالمائة.

في أثناء،

YouTube حققت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على المنصة 78 بالمائة من حصة المشاركة. ذلك بسبب YouTube يقوم تلقائيًا بتشغيل الفيديو الخاص بك على LinkedIn. قم بتضمين ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك بقدر ما تستطيع أيضًا!

احصل على المزيد من المتابعين

كيف يمكن للناس أن يعرفوا المزيد عنك؟ على عكس Facebook و Instagram، أثبت موقع LinkedIn أنه أكثر تحديًا، لكنه ممكن. فيما يلي استراتيجيات للحصول على المزيد من الاتصالات:

1. إضافة موظفين

2. قم بدعوة الموظفين لجعل زملائهم وأصدقائهم وجهات الاتصال المهنية يتابعون صفحتك

3. يمكنك دعوة الشركاء الحاليين والعملاء وموظفيهم

4. قم بعرض زر LinkedIn على موقع الويب الخاص بك

5. قم بالترويج لصفحتك في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى

6. انشر المحتوى خلال الأوقات الأكثر ازدحامًا في اليوم – في الصباح والظهيرة

انضم إلى المجموعات أو اجعل نفسك واحدًا

إذا كان يتعين على أصحاب الأعمال الصغيرة التواصل مع الأشخاص ذوي الصلة بصناعتهم أو الجمهور المستهدف، فمن الأفضل الانضمام إلى المجموعات في LinkedIn. تتيح لك المنصة الاجتماعية الانضمام إلى 50 مجموعة كحد أقصى حيث يمكنك بيع أعمالك بشكل مبسط.

هذه إحدى طرق بناء العلاقات مع العملاء والشركاء المحتملين في مجال B2B. يمكنك أيضًا دعوة الأعضاء للتواصل معك على LinkedIn مباشرةً لمزيد من الحديث عن خدماتك.

إنشاء إعلانات على LinkedIn

أسرع طريقة لجذب انتباه مجتمعك إلى رسالتك هي إنشاء حملات إعلانية لأهدافك التسويقية. هناك الكثير من خيارات الإعلان على LinkedIn مثل المحتوى المدعوم، والإعلانات النصية، وInMail المدعوم من بين العديد من الخيارات الأخرى.

بالنسبة لحملتك الإعلانية، يجب أن تفهم التركيبة السكانية المستهدفة وخيارات عروض الأسعار والميزانية وأدوات القياس. وفي كلتا الحالتين، فإن إنشاء إعلان على المنصة سوف يلفت انتباه السوق المستهدف.

اختر استخدام أدوات متعددة اللغات

إذا كان لديك حضور عالمي وأردت الوصول إلى العملاء الذين ليست اللغة الإنجليزية هي لغتهم الرئيسية، فيمكنك اختيار تعديل لغتك وفقًا لإعدادات المستخدم. يقدم موقع LinkedIn 20 نوعًا مختلفًا من اللغات التي يمكنك استخدامها لتخصيص صفحتك.

عندما تتكلم بلغات متعددة، فإن ذلك يزيد من تحسين محركات البحث لديك بقدر ما يخلق مصداقية بين مستخدمي LinkedIn. إنه يُظهر أنك تهتم بما يكفي لتجاوز الحدود للتواصل معهم على المستوى العاطفي.