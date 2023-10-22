ستساعدك المقالة التالية: يحد Google AdSense من دفع تعويضات الإحالة إلى 90 يومًا

يحد Google AdSense من دفع تعويضات الإحالة إلى 90 يومًا

أنا لا أستخدم هذا البرنامج، وربما أيضًا. جنسنس تشير التقارير إلى أن Google أضافت بهدوء مصطلحًا جديدًا إلى جميع إحالات AdSense التي أنشأها الناشر، وهو حد زمني مدته 90 يومًا لتلك الإحالة، مما يعني أن الناشر المُحال يجب أن يكسب 100 دولار خلال أول 90 يومًا، قبل أن يصبح الناشر المُحيل مؤهلاً للربح. أن 100 دولار لإحالة AdSense مكتملة.

عندما يحصل الناشر الذي اشترك في AdSense من خلال إحالتك على مبلغ أولي قدره 100.00 دولار أمريكي ويكون مؤهلاً للحصول على العائد، فسنضيف إلى حسابك مبلغًا قدره 100.00 دولار أمريكي. *

Note النجمة في النهاية. وفي الأسفل حيث تشير العلامة النجمية:

* يتم احتساب إحالة AdSense عندما يقوم ناشر، لم يسبق له التسجيل في AdSense، بإنشاء حساب ويكسب ما لا يقل عن 100.00 دولار خلال 90 يومًا من الاشتراك. يجب أن يكون الناشر المُحال مؤهلاً للدفع حتى يصبح مؤهلاً كإحالة ناجحة.

دعونا نواجه الأمر، معظم الأشخاص الذين يسجلون في Adsense للمرة الأولى لن يفعلوا ذلك (وإذا فعلوا ذلك، فمن المرجح أن 99٪ منهم يستخدمون Adsense بالفعل).

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دنكان رايلي هو محرر مدونة هيرالد وأحد الأعضاء المؤسسين لـ b5media شبكة المدونة.