ستساعدك المقالة التالية: يحفر، Facebook و YouTube: تبين لنا المال

لقد كنت أستمتع مؤخرًا بإحداث ثقوب في هنري بلودجيت سخيف التشدق حول “انهيار الإعلانات عبر الإنترنت” الخيالي. ولكن هناك قطاعًا واحدًا عبر الإنترنت يجعلني أشعر وكأنني أعيش عام 2000 مرة أخرى، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعي.

اسمحوا لي أن أقول مقدمًا، إنني لا أتطرق إلى فائدة مواقع التواصل الاجتماعي. لقد تخرجت من الكلية قبل فترة طويلة من إطلاق الفيسبوك، لذلك بدأت العمل فيه للتو. ولكن، يجب أن أقول إنها كانت طريقة رائعة للتواصل مع الأصدقاء الجدد وطريقة أفضل لإعادة الاتصال بأولئك الذين فقدت الاتصال بهم. مثل الجميع، أنا أحب الأفضل YouTube مقاطع وأنا بدأت أقدر قوة فيديو مضمن ضمن مشاركات المدونة. لن أكذب، لم أشعر أبدًا بسعادة غامرة مع Digg، ولكن مرة أخرى، لا أعتقد أنني ضمن المجموعة السكانية المستهدفة.

أنا أيضًا لا أقلل من قيمة تحسين وسائل التواصل الاجتماعي. إذا نيل جين، و تمار لقد علمتني شيئًا مؤخرًا من خلال كتاباتهم، وهي القوة الهائلة لمواقع التواصل الاجتماعي في زيادة حركة المرور أو بناء علامتك التجارية الشخصية. وإذا كنت تعمل حاليًا في مجال التسويق عبر الإنترنت، فإنك تتجاهل قوة هذه المواقع في بناء حركة المرور وتشكيل الإدراك على مسؤوليتك الخاصة.

لذلك تعتبر هذه المواقع رائعة لمستخدميها ولهؤلاء الأشخاص والمواقع التي تحظى بشعبية كبيرة من قبل مستخدميها. السؤال الذي لدي هو: ما الفائدة بالنسبة لأصحاب هذه المواقع؟

إن ما يخلق قيمة اقتصادية عبر الإنترنت هو نية المستخدم. يبحث الملايين من الأشخاص في Google يوميًا وهم يتجهون نحو الشراء. وبالمثل، يقوم الأشخاص بزيارة Yahoo Finance لمعرفة مكان شراء التأمين أو نوع القرض الذي يجب الحصول عليه. يزورون Amazon، وهي الآن بوابة معلومات ملحقة بها متجر للبحث عن منتجات البيع بالتجزئة ثم شرائها.

إليك رقم مذهل بالنسبة لك – تحقق Google حوالي 60% من إيراداتها من ثلاث فئات رئيسية فقط – خدمات البيع بالتجزئة والسفر والخدمات المالية. تبلغ قيمة Google ما يزيد عن 160 مليار دولار لسبب واحد بسيط، وهو أن النقرات على AdWords تؤدي إلى عمليات شراء حقيقية (وغالبًا ما تكون فورية)، وفي أغلب الأحيان في إحدى هذه الفئات الثلاث. يكتب الأشخاص عبارة “فندق في تامبا”، ثم ينقرون على إعلان Orbitz، ثم يحجزون غرفة. ومن هنا يأتي المال.

وماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ لنبدأ مع الفيسبوك. أنا الآن أتصفح صفحة ملفي الشخصي وأرى إعلانًا برجيًا مقاس 120 × 600 على الجانب الأيسر من الصفحة. أقوم بالتحديث عدة مرات. من الواضح أنني أرى الكثير من إعلانات تشغيل الشبكة الرخيصة. في أربع مرات ظهور، أحصل على موقعين للتوظيف، أحدهما لبحث AOL ورسالة خدمة عامة من مجلس الإعلانات. أنت تعلم أنك تجني أموالًا كبيرة عندما تضخ إعلانات لمجلس الإعلانات. متوسط ​​التكلفة لكل ألف ظهور؟ تخميني هو عشرة سنتات / 1000 على الأكثر. ضع في اعتبارك أنه حتى التكلفة لكل ألف ظهور التي تبلغ 10 سنتات تحصل على 100000 دولار فقط لكل مليار ظهور.

ماذا عن ديج؟ دعونا نرى، لديهم جمهور من المراهقين الغاضبين. وهذا يجعل التزلج صعبًا جدًا في مجال السفر والخدمات المالية. أوه، وهل ذكرت أن الجمهور يبدو أنه يكره الإعلانات؟ لذا، ربما لا يكون موقع Digg هو المكان الأفضل لإطلاق منتجك الجديد. وهكذا نرى في الغالب إعلانات AdSense النصية على الصفحة الأولى. وهو موقع إخباري، على عكس بحث Google، ليس بالضبط مكانًا لبدء المعاملات.

ثم هناك YouTube. أعلم أنني لست أول شخص يشكك في تحقيق الدخل هناك، لكنني أدرجتهم للمساعدة في إلقاء الضوء على النمط. أنا آسف يا جوجل، ولكن شبكة التلفزيون تستحق شيئًا ما لأنها مُعدلة. هناك شخص ما يمكن مقاضاته إذا كان البرنامج المباشر الذي ترعاه يسمح لك بذلك كلمة شقية أو أ خلل في خزانة الملابس تشويه علامتك التجارية. من هو المعلن الرئيسي للعلامة التجارية الذي يتمتع بكامل قواه العقلية والذي قد يعرض نفسه لمحتوى أحدث بكثير من ذلك على أساس يومي؟ دعني أتحقق. تحديثان، ظهوران: إعلان واحد لـ Get Zwinky والآخر لـ Webfetti.

وأخيرا، هناك تويتر. أنا لا أعرف حتى من أين أبدأ بهذا.

الموضوع المشترك هنا هو أن جميع هذه المواقع مفيدة للغاية لملايين المستخدمين. لقد خلقوا أيضًا شهرة هائلة، وعددًا كبيرًا من زيارات الإحالة، وعدد قليل الخطافات على طول الطريق. ولكن ما هي نية مستخدميها؟ ما هو عدد أسعار تذاكر الطيران أو بوالص التأمين أو مبيعات أجهزة الكمبيوتر التي سيتم إنشاؤها على أي من هذه المواقع؟ كم عدد العلامات التجارية التي سيتم بناؤها من خلال الإعلانات المدفوعة التي تستهدف مستخدميها؟

لا تحتاج إلى أن تذكرني بذلك بعض الناس (الذين هم أكثر ذكاءً وثراءً مني) دفعوا مبالغ طائلة للحصول على هذه المواقع أو شراء مخزون الإعلانات الخاص بهم. أنا غير مقتنع بأن هذه كانت الخطوة الصحيحة.

جون كيلي هو رئيس SureHits، الشبكة الإعلانية للتأمين والقروض.